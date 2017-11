Bestseller-Autor Peter Prange stellt sich Sekundarschülern vor

Es spielt in Altena - „da wurden es dann 1000 Seiten“, erzählte der Schriftsteller staunenden Schülern der Sekundarschule.

Sicherlich keine Selbstverständlichkeit, einen Autor dieses Formats für eine solche Lesung zu gewinnen, aber manchmal hat es handfeste Vorteile, wenn die Welt sprichwörtlich klein ist: Sekundarschul-Lehrerin Cornelia Langenbruch ist die Schwester des Schriftstellers. Der zeigte sich bestens aufgelegt und interessiert an den Mediengewohnheiten und -erfahrungen seiner Zuhörer, suchte das Gespräch und den Meinungsaustausch. So nahm dann die eigentliche Lesung vergleichsweise kleinen Raum ein, verfehlte aber ihre Wirkung nicht.

+ Rund 70 Schülerinnen und Schüler des Erweiterungskurses Deutsch der Klassen 9 und 10 setzten sich mit Peter Prange auseinander. © Keim

„Und? Hat es wehgetan?“, fragte Prange am Ende. „So geht ‘ne Lesung...“ Nein, hatte es nicht. Aus zwei Passagen seines jüngsten Buches „Unsere besten Jahre“ hatte der Erfolgsautor vorgelesen - Altenaer Geschehen und Persönlichkeiten gab es also satt. „Ich habe sieben Tage in der Woche daran geschrieben und war dabei stets in Altena unterwegs“, gab Prange einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Buches. Die Auseinandersetzung mit dem Stoff habe ihn einfach glücklich gemacht.