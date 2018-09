MVG lässt Bus bei Rosmart halten

Altena - "Abzweig Rosmart“ heißt eine neue Haltestelle, mit der der Gewerbepark Rosmart besser als bisher an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden wird. Vor allem die S 2 hält dort – das ist der Schnellbus von Lüdenscheid nach Werdohl und Plettenberg. Weil der auch den Werdohler Bahnhof anfährt, ist der Gewerbepark jetzt auch an das Schienennetz gut angebunden.

Eine direkte Busverbindung nach Altena gibt es (abgesehen von der „Schülerbuslinie“ 237) gibt es zwar noch immer nicht. Trotzdem ist der Gewerbepark auch aus der Burgstadt vor allem dann gut zu erreichen, wenn man zunächst mit dem Abellio nach Werdohl fährt und dann in die S 2 umsteigt. Dann ist man in etwa 30 Minuten am „Abzweig Rosmart“, von dem es noch ein kleiner Fußweg bis ins Gewerbegebiet ist. Das Ticket kostet 5,50 Euro, weil diese Strecke durch drei Kommunen führt. Nur 4 Euro zahlt, wer über Lüdenscheid fährt. Das dauert mit den Linien S1 und S2 allerdings etwa 50 Minuten. Vor allem die Betreiber der Kletterwelt hatten wegen des hohen Anteils an jugendlichen Gästen immer wieder auf eine Verbesserung der Busanbindung gedrängt.