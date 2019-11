Besonderer Hüttenzauber lockt am Samstag nach Dahle

16. Dahler Weihnachtsmarkt

Altena - Im vergangenen Jahr war es noch baustellenbedingt, in diesem Jahr hat man sich ganz bewusst dafür entschieden: Der Weihnachtsmarkt in Dahle findet am morgigen Samstag, 30. November, ab 13 Uhr erneut an und in der Schützenhalle statt.