Bergfeld-Leiche Thema im ZDF

Von: Jona Wiechowski

Die Fundstelle in Altena-Bergfeld im Juni 1997: Hier hatte ein Motorradfahrer die junge Frau aufgefunden, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war. © ARCHIV

Mehr als 26 Jahre nach dem grausamen Mordfall der Bergfeld-Leiche gibt es noch immer keinen entscheidenden Hinweis zum Täter. Daran konnte – zumindest bislang – auch die Mitte Mai gestartete Fahndungskampagne „Identify Me“ durch das Bundeskriminalamt (BKA) nichts ändern. Einer noch breiteren Öffentlichkeit soll der Fall Ende Juli bei der bekannten ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ gezeigt werden. Die Ermittler hoffen auf den entscheidenden Hinweis.

Altena – „Grauenvoller Fund: Ein Motorradfahrer findet im Wald den verbrannten Körper einer Frau. Wer hat sie ermordet, und was musste sie vor ihrem Tod durchleiden? Die Obduktion bringt entsetzliche Details zutage“, blickt das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in einer Vorschau auf die Fälle, die in der nächsten Ausgabe vorgestellt werden.

Der Mord an der jungen Frau hatte die Region erschütter. Entkleidet war sie sie am 2. Juni 1997 in einem Waldstück in Altena-Bergfeld durch den Motorradfahrer gefunden worden. Sie starb auf grausamste Weise, wurde vergewaltigt, gewürgt, mit Benzin übergossen und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Identität der Frau konnte bis heute nicht geklärt werden. Inzwischen gibt es dafür einige Details über die junge Frau – unter anderem in Form einer realistisch wirkenden Gesichtsrekonstruktion.

Das BKA beschreibt das Opfer als eine 18- bis 22-jährige Frau, etwa 1,55 Meter groß, mit dunklem, rotbraun gefärbtem Haar, heller Hautfarbe, dunklen Augen und einem Gewicht von etwa 45 Kilogramm. Ihre Schuhgröße wird auf 33 bis 35 geschätzt. Auffällig sei auch ihr gepflegtes Gebiss, insbesondere einer der oberen Schneidezähne, an dem sich ein Kristallglas-Stein befand.

Das Bundeskriminalamt (BKA) hatte im vergangenen Monat gemeinsam mit der niederländischen Polizei und der belgischen Polizei die Kampagne „Identify Me“ gestartet, um 22 Mordfälle mit unbekannten weiblichen Opfern aufzuklären.

Die Opfer wurden teils mit großer Gewalt umgebracht, misshandelt oder ausgehungert. Die Kampagne wird auf den Social-Media-Kanälen der Polizeien durchgeführt und von Prominenten wie Regina Halmich und Katrin Müller-Hohenstein unterstützt. In den Niederlanden und Belgien beteiligen sich ebenfalls Prominente.

Einige Fälle – so wie jetzt auch der aus Altena – werden in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt. Auch die Opferschutzorganisation „Weisser Ring“ unterstützt die Kampagne, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen.

Die aktuelle Kampagne „Identify Me“ ist nicht die erste Aktion zum Altenaer Fall. Bereits 2011 wurde in einer Fernsehserie bei RTL 2 darüber berichtet. Letztlich sollte es den entscheidenden Hinweis aber nicht geben.

Für Hinweise, die zur Identifizierung des Altenaer Opfers führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt, schreibt das BKA. Und weiter: „Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.“

Hinweise zur Identität des Mordopfers nimmt das Polizeipräsidium Hagen unter der Rufnummer 0 23 31 /9 86 20 66 entgegen.