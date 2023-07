Ermittler hoffen auf Hinweise: Bergfeld-Leiche Thema bei „Aktenzeichen XY“

Von: Markus Wilczek

Nach dem grausamen Mord im Sommer 1997 in einem Waldstück im Bereich Bergfeld war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Identität der jungen Frau ist jedoch bis heute unbekannt. © Popovici

Der Bergfeld-Mord beschäftigt die Altenaer mittlerweile seit mehr als 25 Jahren. Nach einem Sexualdelikt wurde eine junge Frau verbrannt – ihre Identität ist bis heute ungeklärt.

Altena – Die Ermittler der Hagener Kriminalpolizei haben aber die Hoffnung immer nicht aufgegeben, doch noch herauszufinden, wer auf so brutale Weise im Sommer 1997 in der Burgstadt ermordet wurde. Deshalb ist der Fall am Mittwoch, 26. Juli, auch Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“.

Darum geht es: Am 2. Juni 1997 fand ein Motorradfahrer in einem Waldstück in Bereich Bergfeld eine entkleidete weibliche Leiche. Die Frau wurde vergewaltigt und gewürgt, bevor der Täter sie mit Benzin übergoss und anzündete. Anschließende Ermittlungen zeigten, dass das Opfer noch lebte, während es verbrannt wurde. Außerdem brachte ein Abgleich der an der Leiche gesicherten DNA mit der DNA des Opfers die Erkenntnis, dass der Vater der unbekannten Frau als Täter oder zumindest als Tatbeteiligter in Frage kommt.

Internationale Kampagne „Identify Me“

Das Bundeskriminalamt hat den Fall aus Altena bereits Anfang Mai in die internationale Kampagne „Identify Me“ aufgenommen. In Zusammenarbeit mit der niederländischen und der belgischen Polizei wird nun zu 22 Mordfällen, bei denen bislang unbekannte Frauen die Opfer waren, grenzübergreifend gefahndet. Sechs dieser Fälle haben sich in Deutschland ereignet.

Das Gesicht der Toten haben die Ermittler rekonstruiert. So soll die Frau ausgesehen haben, die im Sommer 1997 in Altena ermordet wurde. © Polizei Hagen

Die Kampagne wird auf den Social-Media-Kanälen der Polizeien durchgeführt und von Prominenten wie Regina Halmich und Katrin Müller-Hohenstein unterstützt. In den Niederlanden und Belgien beteiligen sich ebenfalls Prominente. Zu einem Durchbruch im Fall der Bergfeld-Leiche ist es trotz aller polizeilichen Bemühungen aber bislang nicht gekommen. Auch seit dem Start der „Identify Me“-Kampagne sind keine neuen Hinweise zur Identität der jungen Frau, die zum Zeitpunkt des Mordes 18 bis 22 Jahre alt gewesen sein soll, bei der Polizei eingegangen.

Polizei Hagen nimmt Hinweise entgegen

Deshalb wird der Ermittler der Hagener Kripo, Kriminalhauptkommissar Frank Haarmann, mit dem Fall aus Altena am Mittwoch, 26. Juli, in der Livesendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ (ZDF, 20.15 Uhr) auftreten und mit Hilfe von Bildern einer neuen Gesichtsweichteilrekonstruktion des Opfers einen Fahndungsaufruf starten. Sachdienliche Hinweise zur Identität der Frau nimmt die Polizei Hagen unter Tel. 02331/9862066 entgegen.

Die aktuelle Kampagne „Identify Me“ ist übrigens nicht die erste Aktion zum Altenaer Fall. Bereits 2011 wurde in einer Fernsehserie bei RTL 2 darüber berichtet. Für Hinweise, die zur Identifizierung des Opfers führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt. „Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört“, teilt das Bundeskriminalamt mit.