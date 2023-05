Internationale Fahndungs-Kampagne gestartet: Warten auf Durchbruch bei grausamem Mordfall aus Altena

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Die Polizei war nach dem Mord im Juni 1996 in dem Waldstück in Bergfeld mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Spuren zu sichern. © Archiv

Eine Woche nach dem Start der internationalen Fahndungs-Kampagne „Identify Me“ durch das Bundeskriminalamt (BKA) gibt es bisher keinen Durchbruch im Fall der Bergfeld-Leiche aus Altena.

Altena – Tim Sendler, Pressesprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Hagen, erklärt auf Nachfrage der Redaktion, „dass bislang keine neuen Hinweise zu dem Fall aus Altena bei uns eingegangen sind“. Das könne er nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Hagen mitteilen.

Fast 26 Jahre ist der Fall der Bergfeld-Leiche inzwischen her, der die Region damals erschütterte. Wie berichtet, war am 2. Juni 1997 die Leiche einer entkleideten Frau in einem Waldstück in Altena-Bergfeld durch einen Motorradfahrer gefunden worden. Sie starb auf grausamste Weise, wurde vergewaltigt, gewürgt, mit Benzin übergossen und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Identität der Frau konnte bis heute nicht geklärt werden. Inzwischen gibt es dafür einige Details über die junge Frau – unter anderem in Form einer realistisch wirkenden Gesichtsrekonstruktion.

Das BKA beschreibt das Opfer als eine 18- bis 22-jährige Frau, etwa 1,55 Meter groß, mit dunklem, rotbraun gefärbtem Haar, heller Hautfarbe, dunklen Augen und einem Gewicht von etwa 45 Kilogramm. Ihre Schuhgröße wird auf 33 bis 35 geschätzt. Auffällig sei auch ihr gepflegtes Gebiss, insbesondere einer der oberen Schneidezähne, an dem sich ein Kristallglas-Stein befand.

Inzwischen konnte das Gesicht der Getöteten rekonstruiert werden. © Polizeipräsidium Hagen

Das Bundeskriminalamt (BKA) hatte in der vergangenen Woche gemeinsam mit der niederländischen Polizei und der belgischen Polizei die Kampagne „Identify Me“ gestartet, um 22 Mordfälle mit unbekannten weiblichen Opfern aufzuklären. Die Opfer wurden teils mit großer Gewalt umgebracht, misshandelt oder ausgehungert. Die Kampagne wird auf den Social-Media-Kanälen der Polizeien durchgeführt und von Prominenten wie Regina Halmich und Katrin Müller-Hohenstein unterstützt. In den Niederlanden und Belgien beteiligen sich ebenfalls Prominente. Einige Fälle werden auch in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ vorgestellt. Auch die Opferschutzorganisation „Weisser Ring“ unterstützt die Kampagne, um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen.

Die aktuelle Kampagne „Identify Me“ ist nicht die erste Aktion zum Altenaer Fall. Bereits 2011 wurde in einer Fernsehserie bei RTL 2 darüber berichtet. Für Hinweise, die zur Identifizierung des Altenaer Opfers führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt, schreibt das BKA. „Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.“

Hinweise zur Identität des Mordopfers nimmt das Polizeipräsidium Hagen unter der Rufnummer 0 23 31 /9 86 20 66 entgegen.