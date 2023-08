Brutaler Mord in Altena erneut bei „Aktenzeichen XY“ - neuer Ermittlungsansatz

Von: Markus Wilczek

Kriminalkommissar Frank Haarmann (links) und Moderator Rudi Cerne stellten den Bergfeld-Mordfall Ende Juli in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vor. © ZDF

Der auch nach 26 Jahren noch ungeklärte Mordfall der Bergfeld-Leiche wird am Mittwoch, 16. August, erneut Thema der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ (ab 20.15 Uhr).

Altena – Ende Juli war der brutale Mord erstmals und ausführlich in der Livesendung vorgestellt worden. Im Anschluss gingen bei der Polizei mehrere Hinweise ein und die Ermittler verfolgen mittlerweile auch einen neuen Ansatz.

Darum geht es: Am 2. Juni 1997 fand ein Motorradfahrer in einem Waldstück in Bereich Bergfeld eine entkleidete weibliche Leiche. Die Frau, deren identität bis heute nicht bekannt ist, wurde vergewaltigt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, bevor der Täter sie mit Benzin übergoss und anzündete. Anschließende Ermittlungen zeigten, dass das Opfer noch lebte, während es verbrannt wurde. Außerdem brachte ein Abgleich der an der Leiche gesicherten DNA mit der DNA des Opfers die Erkenntnis, dass der Vater der unbekannten Frau höchstwahrscheinlich der Täter war. Er wurde bis heute nicht gefasst.

Um zunächst endlich die Identität der zum Zeitpunkt der Tat 18- bis 22-Jährigen klären und dann hoffentlich auch den Mörder fassen zu können, hofft die Polizei auf Unterstützung der Zahnärzte. An einem Zahn der Toten war ein Abdruck gefunden worden, der vermutlich von Zahnschmuck stammt – einem aufgeklebten Stein aus Kristallglas. Wie die Polizei Hagen Anfang August mitteilte, sei ein solcher Zahnschmuck damals ausschließlich durch Zahnärzte aufgebracht worden. Die Mordermittler suchen nun den Zahnarzt, der den Schmuck damals aufgeklebt hat. Der Zahnstatus der Toten könne für einen Abgleich übermittelt werden. Auch eine Gesichtsrekonstruktion, ein Foto des Gebisses und eine Beschreibung der Frau liegen bekanntlich vor. Den glitzernden Stein trug sie damals als Schmuck auf einem oberen Schneidezahn.

Einen Zahnschmuck wie diesen hat die Tote am oberen Schneidezahn getragen. © Polizei

Unter anderem dieser neue Ermittlungsansatz werde am Mittwochabend im ZDF vorgestellt, so die Polizeisprecherin. Denn die Identität der Bergfeld-Leiche sei weiterhin unbekannt. „Nach der ersten Ausstrahlung des Falls im Fernsehen sind viele Hinweise bei uns eingegangen, die weiterhin geprüft werden. Sollte uns hier ein Durchbruch gelingen, würden wir diesen natürlich auch öffentlich kommunizieren“, konnte die Polizeisprecherin am Dienstag wenig Neues zum konkreten Stand der Ermittlungen sagen. „In einem solchen Fall lassen sich auch keine konkreten Zeiträume nennen“, heiß es zudem aus Hagen weiter.

Im Zuge des Ermittlungsansatzes mit dem Zahnschmuck war Anfang August die Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung der brutalen Tat führen, von 2000 auf 7000 Euro erhöht worden (2000 Euro durch die Ermittlungsbehörden und 5000 Euro durch zwei Privatpersonen). Sachdienliche Hinweise nimmt die Hagener Polizei weiterhin unter der Rufnummer 0 23 31 / 9 86 20 66 entgegen.