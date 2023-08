26 Jahre nach brutalem Bergfeld-Mord: „Neue brauchbare Hinweise“

Von: Markus Wilczek

Informierten am Ende der Sendung über die Hinweise, die zum Bergfeld-Mordfall eingegangen waren: Alfreds Hettmer vom LKA Bayern und Moderator Rudi Cerne (rechts). © ZDF

Altena – Der brutale Bergfeld-Mord in Altena aus dem Jahr 1997 war jetzt erneut Thema in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Denn die Polizei verfolgt einen neuen Ermittlungsansatz. zu diesem konnten die Zuschauer viele Hinweise liefern.

„Wir sind guten Mutes, dass uns die Anrufer einige neue brauchbare Hinweise geliefert haben!“ Nachdem der Fall der Bergfeld-Leiche am Mittwochabend erneut Thema in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ war, hofft die in dem brutalen Mord ermittelnde Polizei Hagen mehr als 26 Jahre nach der Tat die Identität der getöteten Frau endlich herausfinden und so auch den Mörder verhaften zu können.

„Während und nach der Sendung sind im Studio und auch bei uns in Hagen mehrere Hinweise eingegangen, denen wir nun sehr gewissenhaft und kleinteilig nachgehen werden. Deshalb wird das sicherlich auch einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagte eine Sprecherin der Polizei Hagen am Donnerstag auf Nachfrage der Redaktion.

Vergewaltigt, gewürgt und verbrannt

Am 2. Juni 1997 hatte ein Motorradfahrer in einem Waldstück im Bereich Bergfeld eine entkleidete weibliche Leiche gefunden. Die Frau wurde vergewaltigt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, bevor der Täter sie mit Benzin übergoss und anzündete. Anschließende Ermittlungen zeigten, dass das Opfer noch lebte, während es verbrannt wurde. Außerdem brachte ein Abgleich der an der Leiche gesicherten DNA mit der DNA des Opfers die Erkenntnis, dass der Vater der unbekannten Frau höchstwahrscheinlich der Täter war.

Die unbekannte Tote soll so ausgesehen haben, bevor sie in einem Wald in Altena verbrannt wurde. © Privat

Nachdem der Fall Ende Juli erstmals in der ZDF-Sendung vorgestellt worden war, meldeten sich nicht nur spontan zwei Zuschauer und erhöhten die Belohnung für sachdienliche Hinweise die zur Ergreifung des Täters führen, von 2000 auf 7000 Euro, sondern die Polizei stieß auf einen neuen Ermittlungsansatz. So trug die Unbekannte, die zum Zeitpunkt der Tat 18 bis 22 Jahre alt war, einen Strassstein auf einem der oberen Schneidezähne. Diesen Zahnschmuck durften damals nur Zahnärzte aufbringen. Die Mordermittler suchen nun den Zahnarzt, der den Schmuck damals aufgeklebt hat. Dazu wurde am Mittwochabend bei der Livesendung bundesweit aufgerufen.

Mehrere Hinweise „aus verschiedenen Richtungen“

Am Ende des Formats musste Alfred Hettmer vom Landeskriminalamt Bayern zwar einräumen, dass sich noch nicht konkret ein Mediziner gemeldet habe, es aber mehrere Hinweise aus verschiedenen Richtungen zu dem Strassstein gebe. „Da geht es beispielsweise darum, wer solche Steine damals vertrieben und verkauft hat beziehungsweise welche Firmen sie hergestellt haben“, so Hettmer. Diesen Hinweisen werde nun nachgegangen.

Einen Zahnschmuck wie diesen hat die Tote am oberen Schneidezahn getragen. © Polizei

Wer etwas zur Lösung des brutalen Mordfalls beitragen kann, ist auch weiterhin aufgerufen, sich mit der Polizei in Hagen in Verbindung zu setzen. „Wir sind für jeden Hinweis dankbar“, sagte die Polizeisprecherin. Zu erreichen sind die Ermittler telefonisch unter der Rufnummer 02331/9862066.