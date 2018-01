Auch im alten Kronleuchter sieht LED mittlerweile gut aus

+ Im Birnen-Schaukasten gab’s den direkten Vergleich: LED liefert gleiche Helligkeit bei weitaus weniger Stromverbrauch.

Altena - Ursula Rinke rechnet noch immer in Watt um und steht manchmal recht ratlos vorm Glühbirnenregal, wenn sie sich eine LED-Leuchte kaufen möchte. „Die Verpackungen sind leider oft schlecht gekennzeichnet“, merkte die treue Stadtbüchereikundin beim LED-Tauschtag am Samstag im Lesecafé an.