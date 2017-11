Noch Restkarten für Puppentheater-Tage

Altena - Die Puppentheater-Tage des Märkischen Kreises auf der Burg erfreuen sich wieder größter Beliebtheit. Die Vorstellungen für die Grundschulen und Kindergärten sind bis auf wenige Plätze ausgebucht. Wer mit seiner Gruppe daran noch teilnehmen möchte, sollte also schnell sein.

„Der Besuch der alten Dame“ vom Hohenloher Figurentheater aus Herschbach am Donnerstag, 9. November, 19 Uhr, sei bereits ausverkauft, heißt es in einer Pressemitteilung . Für die Familienvorstellungen „Die Bremer Stadtmusikanten“ vom Sonswas Theater am Samstag, 11. November um 15 Uhr und „Franz von Assisi“ von der Marionettenbühne Mummenschanz am Sonntag, 12. November, um 15 Uhr sind hingegen noch Karten erhältlich.

Das Puppentheater rudolf & voland wird sich mit „Die Legende Luther“ am Freitag, 10. November, um 19 Uhr, passend zum 500. Jubiläum der Reformation die Ehre geben. In der Pause gibt es einen kleinen „Luther-Snack“ sowie ein Pausengetränk, mit dem man auf Luthers 534. Geburtstag anstoßen kann. Außer der Aufführung des Puppentheaters wird es um 18 einen Vortrag über „Luther und die Grafschaft Mark“ in der Burgkapelle von Kreisarchivarin Dr. Christiane Todrowski geben. Der Eintrittspreis von sieben Euro beinhaltet sowohl den Imbiss und das Getränk als auch den Vortrag. Eine Teilnahme erfordert wegen des Imbisses eine Voranmeldung. An diesem Abend ist es außerdem möglich, außerhalb der normalen Öffnungszeiten mit dem Erlebnisaufzug zu der Veranstaltung zu fahren.

Alle Vorstellungen der Puppentheatertage finden im Festsaal des Burgrestaurants statt. Die beiden Familienvorstellungen kosten sechs Euro, bzw. drei Euro ermäßigt. Die Familienkarte kostet 15 Euro. Mit allen Karten können zudem die Museen auf der Burg sowie das Deutsche Drahtmuseum einmalig besucht werden.

Reservierungen können unter 0 23 52/ 9 66 70 52 oder m.wolzenburg@maerkischer-kreis.de erfolgen. Weitere Informationen gibt es hier im Internet. - pmk