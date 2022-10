Bekannte Musical-Hits: „Showtime“ in Altena

Von: Markus Wilczek

Teilen

Das Duo Pariser Flair mit Marie Giroux und Joseph Schnurr tritt mit Unterstützung der Pianistin Jenny Schäuffelen in der Burg Holtzbrinck auf. © Chaperon

In Altena heißt es am Samstag, 15. Oktober, „It’s Showtime“. Denn das Duo Pariser Flair wird in der Burg Holtzbrinck auftreten.

Die Besucher dürfen sich auf die größten Hits aus bekannten Musicals freuen, garniert mit „einer Prise Humor, fachkundigen Anekdoten und überraschenden Hintergründen“, wie es in der Ankündigung des Kulturrings Altena heißt.

Das Duo Pariser Flair bilden Marie Giroux (Mezzosopran und Moderation) und Tenor Joseph Schnurr. Begleitet werden sie am Klavier von Jenny Schäuffelen. Präsentiert werden Songs unter anderem aus Cats, Phantom der Oper, Elisabeth, Les Misérables und West Side Story.

Leise, liebevoll, lebendig und schwungvoll

„Von den Ursprüngen des Musicals bis zu den modernsten Werken malt das Trio einen bunten musikalischen Bogen, mal leise und liebevoll, mal lebendig und schwungvoll“, verspricht der Kulturring.



Praktisch nebenbei sollen die Besucher mehr über die Risiken der Audienz des Komponisten Leonard Bernstein bei Papst Paul IV erfahren, über die Haustiere und die Hausdame des Komponisten seines Kollegen Andrew Lloyd Webber, der doch ganz entscheidende Einflüsse auf das Werk zugebilligt werden müssten.



Konzert startet um 20 Uhr

Die Veranstaltung des Vereins Kulturring Altena findet am 15. Oktober ab 20 Uhr in der Burg Holtzbrinck statt (Einlass ab 19:30 Uhr).



Tickets für „It’s Showtime“ gibt es über die Geschäftsstelle des Kulturrings (Tel. 02352/209346) oder per E-Mail an kulturring@altena.de.