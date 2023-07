Einkehren im Naturfreundehaus: „Bei uns bist Du ein Freund!“

O, Freund, ich kenn ein Buch geschrieben und leserlich für jede Kreatur. Ein Buch das unverfälscht geblieben. Das Buch der heiligen Natur. Jener nicht mehr ganz der aktuellen Rechtschreibung entsprechende Spruch ziert das Naturfreundehaus Evingsen. © Hornemann

Es galt als aufgegeben, überschuldet, verwahrlost. Aber Thomas Schmitz hat nicht aufgegeben und für das Naturfreundehaus noch ein paar Kräfte mobilisiert. Mittlerweile hat der Evingser Ortsvorsteher ein kleines, aber höchst effizientes Team aufbauen können, das dem fast 100 Jahre bestehenden Gästehaus wieder Leben einhauchen konnte. Wer eine einfache Unterkunft mit Charme und für kleines Geld sucht, ist in der Husstadt 4 an der richtigen Adresse.

Altena – Herbert Bahnsen ist der Mann, der es teilweise mitgebaut hat, lange Zeit Vorsitzender des Naturfreundevereins war und vor Jahrzehnten Teil eines legendären „Shitstorms“ war – lange, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Bis heute erinnern sich Evingser an manche derbe Wortwahl rund um den Vorstand – aber alles ist verziehen. Herbert Bahnsen, einst als Putzer bei der Firma Schneck für einzelne Bauabschnitte des Hauses in den 50er Jahren verantwortlich, geht nur noch lachend durch Evingsens einziges Gästehaus. Jeder Winkel ist ihm bestens vertraut. Davon gibt es viele, denn es sind viele kleine Einheiten, die das Natufreundehaus liebenswert machen. „Leider sind die verwinkelten Zimmerchen ganz oben nicht nutzbar aktuell. Keine Brandschutztüren – keine Vermietung. Kommt aber vielleicht noch“, so Bahnsen.

Die Naturfreunde sind kontinuierlich mit Modernisierung beschäftigt, wobei sie das Grundgerüst behalten haben: Die 34 Betten, verteilt in Zweier-, Dreier- und Viererzimmer, sind stabil und unverwüstlich. Dagmar Schneider hält immer nach robuster Bettwäsche Ausschau. Sie schloss sich an, als Thomas Schmitz im Dorf fragte, wer bereit sei, im Haus mitanzupacken. „Wir haben viel aufräumen müssen nach Jahren der Brache. Aber es hat sich gelohnt!“

Thomas Schmitz und Dagmar Schneider auf der Terrasse. Sie machen das Haus wieder überall bekannt. © Hornemann, Ina

Die Naturfreunde bestechen – naheliegend – mit Wohnen im Grünen und unschlagbaren Preisen. 15 Euro zahlen Erwachsene pro Nacht. Mitglieder der Naturfreundebewegung zahlen sogar nur 12,50 Euro. Kinder Jugendliche bis 16 Jahre sind mit 12,50 Euro dabei und mit zehn, wenn sie Mitglied sind. Wer unter 3 ist, schläft sogar gratis.

Es gibt durchaus Gruppen, die das Haus gerne für sich allein haben. „Das trägt sich ab 16 Personen“, erklärt Volker Jedamzik, der die Buchungsanfragen bearbeitet und meistens innerhalb weniger Stunden eine Zusage machen kann. Man muss aber keiner Gruppe angehören, um zu nächtigen. Sogar ein Alleinreisender kann günstig Unterkunft finden, unabhängig von weiteren Belegungen. „Wir dürfen gar keinen abweisen. Das verbietet der Grundsatz der Naturfreundebewegung“, betont Herbert Bahnsen. Diese kennt keine Herkunft, keinen Glauben, keine Hautfarbe oder politische Gesinnung. Nach Evingsen schwappte sie im Jahr 1925 nach österreichischem Vorbild. Historische Fotografien zeugen vom Bau der ersten Hütte, die das Fundament des Naturfreundehauses bildete. Ein Hohn, dass sich ausgerechnet im Zweiten Weltkrieg die Hitlerjugend das Haus aneignete, deren Gesinnung gänzlich der der Naturfreunde widersprach.

„Hier wird jeder satt!“ Herbert Bahnsen zeigt die riesigen Töpfe, die auf den Gasherd gesetzt werden können. © Hornemann, Ina

Das Naturfreundehaus ist ein Selbstversorgerhaus. Auch große Gruppen können sich hier komfortabel verköstigen. Getränke sind vorhanden und werden separat abgerechnet. „Auf Wunsch bestellen wir auch zwei, drei Kästen Bier mehr“, betont Ortsvorsteher Thomas Schmitz. Vielleicht schon zum Evingser Schützenfest, denn da ist der befreundete Schützenverein Harkebrügge zu Gast.

Kinder finden Tischtennisplatte, Spielplatz, Kicker und Gesellschaftsspiele vor. Für die Großen gibt es W-Lan und die Naturfreunde arbeiten daran, dass bald in jedem Zimmer Steckdosen vorhanden sind, damit auch die Smartphones geladen werden können. Darüber hinaus ist eines Tages die Anschaffung eines modernen Fernsehers geplant, der das alte Röhrengerät im Saal ersetzen kann. „Wir müssen nach und nach modernisieren“, schildern die Vereinsmitglieder. Ohne die Unterstützung des Ortsvereins Dortmund-Süd wäre gar nichts voran gegangen. „Die haben eine enge Verbindung zum Haus und uns einen zinslosen Kredit gegeben.“

Kickern im Keller: Nicht nur für junge Gäste ein Spaß. Gesellschaftsspiele finden Besucher dort auch vor. © Hornemann, Ina

Deshalb heißt es nun, vermarkten, was das Zeug hält. Dagmar Schneider will Gruppen die Möglichkeiten nahebringen. „Man kann hier tagen, feiern, spielen, wandern und noch so viel mehr. Das möchte ich an den richtigen Stellen publik machen. Denn Urlaub in Evingsen ist richtig schön!