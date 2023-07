Große Ehre für beherzte Retter in der Nette

Yusufcan Ibis, Bartosz Zarebski, Mario Schröder und Stephan Möller aus Altena (von links) haben am Mittwoch in Düsseldorf von Ministerpräsident Hendrik Wüst die Rettungsmedaille des Landes NRW erhalten. Der ebenfalls ausgezeichnet Sascha Langrock fehlte bei der Verleihung. © LAND NRW / MARCEL KUSCH

Die Altenaer Bartosz Zarebski, Mario Schröder, Stephan Möller und Yusufcan Ibis haben am Mittwochabend in Düsseldorf aus der Hand von Ministerpräsident Hendrik Wüst die Rettungsmedaille des Landes NRW verliehen bekommen. Der ebenfalls an dieser Rettungsaktion beteiligte Sascha Langrock war am Mittwoch nicht in Düsseldorf. Die fünf Altenaer hatten bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 einen bewusstlosen Feuerwehrmann aus den braunen Fluten der Nette gezogen.

Altena/Düsseldorf – Tragischerweise verstarb ein anderer Feuerwehrmann, der damals 46-jährige Oliver Diehl, bei einem Einsatz in unmittelbarer Nähe. Insgesamt wurden am Mittwoch 18 Personen mit der Rettungsmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Für jeden einzelnen, beziehungsweise jede Gruppe, hielt der Ministerpräsident eine persönliche Laudatio.

Hier der Text der Lob- und Dankesrede von Hendrik Wüst für Bartosz Zarebski, Mario Schröder, Stephan Möller, Yusufcan Ibis und Sascha Langrock:

„Die Feuerwehr Altena wird am Nachmittag des 14. Juli 2021 zu einem Einsatz an der Netter Schule gerufen. Schon auf der Anfahrt ist die Straße nicht mehr erkennbar. Die Lenne ist über die Ufer getreten und hat sie überflutet. Die Feuerwehrleute in ihren drei Einsatzfahrzeugen wollen schon zurück zur Wache fahren. Da sehen sie einen Fußgänger, der versucht, die Straße zu überqueren. Plötzlich wird er von der Strömung mitgerissen. Er wird gegen ein Auto gespült und dann unter das Fahrzeug gezogen. Er hat großes Glück: Die Feuerwehrleute sind sofort zur Stelle. Sie können den Mann herausziehen und in Sicherheit bringen. Als die Feuerwehrleute wieder in ihre Fahrzeuge einsteigen wollen, wird einer von ihnen von den Wassermassen umgerissen. Er wird unter das Einsatzfahrzeug gespült. Die Kameraden suchen ihn verzweifelt. Sie tauchen sogar nach ihm. Finden ihn jedoch nicht. Plötzlich kommt der inzwischen bewusstlose Feuerwehrmann doch unter dem Einsatzfahrzeug hervor. Er treibt die Straße hinab und bleibt dort an einem quer gestellten Auto hängen. Die starke Strömung drückt ihn erneut unter Wasser. Zwei seiner Kameraden springen sofort hinterher, um ihn zu bergen. Einer der beiden wird nun ebenfalls von der tückischen Strömung mitgerissen.

Das Publikum bei der Verleihung der Rettungsmedaille in Düsseldorf bestand aus Gästen und Freunden der Geehrten. © LAND NRW / MARCEL KUSCH

Bartosz Zarebski, Mario Schröder, Stephan Möller, Yusufcan Ibis und Sascha Langrock stehen am Straßenrand und sehen, wie dieser Feuerwehrmann in der starken Strömung auf sie zutreibt. Bartosz Zarebski gelingt es, ihn zu fassen. Sofort eilen die anderen vier zu ihm. Gemeinsam ziehen sie den Mann aus der Strömung und an den sicheren Straßenrand. Für den Feuerwehrmann, der unter das quer gestellte Fahrzeug geraten ist, kommt leider jede Hilfe zu spät. Er kommt bei diesem Einsatz ums Leben. Dieser tragische Fall zeigt, wie gefährlich die Arbeit der Rettungskräfte im Fluteinsatz war. Wie gefährlich die Arbeit der Feuerwehren insgesamt ist. Nicht immer können Retterinnen und Retter, die so vielen anderen Menschen helfen, ihr eigenes Leben schützen.

Bartosz Zarebski, Mario Schröder, Stephan Möller, Yusufcan Ibis und Sascha Langrock haben ihr eigenes Leben riskiert. Gott sei Dank haben sie es in ihrem gefährlichen Einsatz nicht verloren. Für ihr mutiges Eingreifen in höchster Not verleihe ich ihnen die Rettungsmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen.“