Brücken im Stadtgebiet werden gesperrt

Die Steinerne Brücke wird untersucht. © Hornemann, Ina

Die ohnehin schon baustellen- und staugeplagten Verkehrsteilnehmer in Altena müssen sich in der kommenden Woche auf weitere Einschränkungen einstellen. Wie die Stadt Altena mitteilt, müssen an zwei Tagen Brücken teilweise oder komplett gesperrt werden, weil Prüfungen der Bauwerke anstehen. Am Dienstag, 8. August, kommt es von 9 bis 12 Uhr zur Vollsperrung der Winkelsenbrücke.

Altena - Anwohner sowie Bedienstete und Besucher des Finanzamtes können in dieser Zeit die Brücke nur als Fußgänger nutzen. Die Steinerne Brücke wird ebenfalls am Dienstag für den ruhenden Verkehr ganztägig gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke weiterhin nutzen. Am Mittwoch, 9. August, führen Bauwerksprüfungen ganztägig zu halbseitigen Sperrungen der Linscheidbrücke und der Pragpaulbrücke.