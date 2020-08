Hemecker Weg heute wieder frei

Baustellen: An der Werdohler Straße ist noch Geduld gefragt

+ © Keim Blick in die Baugrube: Auf einer Länge von fast 900 Metern wird die Ferngasleitung in Richtung Werdohl erneuert. © Keim

Altena – Zwei Straßensperrungen beeinträchtigen den Verkehr in der Burgstadt. Beide betreffen wichtige Verbindungswege. Da ist mit überregionaler Bedeutung die Bundesstraße 236 am Ortsausgang in Richtung Werdohl, und da ist die Landstraße 694 zwischen Altena und Rosmart – besser bekannt als Hemecker Weg. In zumindest einem Fall zeichnet sich eine Erleichterung der Verkehrssituation ab.