Verkehrsführung am Knerling geändert

+ © Thomas Bender Diese Baustelle am Knerling sorgt ab sofort für eine geänderte Verkehrsführung © Thomas Bender

Altena - Krisensitzung am Montagnachmittag am Knerling: Weil eine Baustelle der Stadtwerke größer wird als bisher gedacht, muss die Verkehrsführung am oberen Knerling vorübergehend komplett verändert werden. Das beschlossen Vertreter von Ordnungsamt, Baugesellschaft, der beteiligten Firmen und der Stadtwerke. Die Neuregelung tritt bereits am morgigen Dienstag (21. August) in Kraft.