Baustelle in der Nette: So geht's weiter

Altena – Es geht voran in der Nette: Die ersten 200 Meter Gasleitung liegen in der Straße. Bei den Arbeiten kam Kurioses zum Vorschein.

„Wir liegen im Zeitplan“, sagt der Polier der bauausführenden Firma aus dem Siegkreis an der Baustelle vor Nedschroef in der Nette. „Knapp 200 Straßenmeter haben wir halbseitig fast fertig. Jetzt wird Asphalt aufgetragen und dann die Straßenseite gewechselt. Was wir hier alles im Untergrund gefunden haben...“, merkt der Polier an. „Da lagen sogar Bahnschienen.“

Was er nicht wissen kann: Die Klein Altenaer Eisenbahn (KAE) dampfte einst dort durch die Nette. Die Westiger Straße ist am Standort des niederländischen Schrauben-Produzenten ein Nadelöhr, doch dank der Baustellen-Ampel kommen stadtein- und auswärts fahrende Verkehrsteilnehmer zügig durch.

Mit Halteverbot arrangiert

Die Anwohner und auch Werksmitarbeiter haben sich mit den seit Wochen andauernden Sperrungen und dem verhängten Halteverbot rund um die Baustelle arrangiert. Aus dem Rathaus hieß es, es gebe keine nennenswerten Probleme.

Allerdings hat die Stadt die Distanz der Halteverbotszone von ursprünglich gut 500 Metern etwas verkürzt. Viel Platz wird aber allein deshalb weiter vorgehalten, damit Einsatzfahrzeuge auch bei Gegenverkehr an der Ampel und den dort wartenden Pkw vorbeifahren können.

Größere Probleme gibt es wegen der Baustelle am Engpass am Markaner.