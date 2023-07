Linscheider Bach soll schon am Freitag wieder freigegeben werden können

Von: Jona Wiechowski

Am Rand türmen sich die Stämme, die mit einem großen Harvester gefällt worden sind. © WIECHOWSKI

Der Weg über den Wixberg ist höchstwahrscheinlich deutlich früher frei als zunächst geplant: Wohl schon ab Freitag wird die Durchfahrt wieder möglich sein. Das berichtet Helmut Zobel vom gleichnamigen Forstunternehmen aus dem bayerischen Oberstdorf, das seit knapp eineinhalb Wochen dabei ist, an der Straße Linscheider Bach Bäume zu fällen.

Altena – Es ging um massenweise trockenes, durch den Borkenkäfer geschädigtes Holz. Eigentlich bis Montag, 17. Juli, sollte die Straße für die Arbeiten gesperrt bleiben. Jetzt die gute Nachricht: „Wir sind wahrscheinlich am Freitag fertig“, erklärte Helmut Zobel im Gespräch mit der Redaktion am Mittwoch. Zu diesem Zeitpunkt waren die Leitplanken noch nicht wieder anmontiert. Die mussten auf mehreren Metern geöffnet werden, um besser an die Bäume zu kommen.

Das ist auch der Grund, weshalb die Sperrung nachts nicht hatte aufgehoben werden können. Entfernt werden mussten zu dem Zeitpunkt auch noch die Baumabfälle, die auf der Fahrbahn gelegen hatten.

Gearbeitet hat der Oberstdorfer die letzten Tage mit einem vierköpfigen Team. Am Straßenrand türmen sich stellenweise meterhoch die Stämme, die mit einem großen Harvester gefällt worden sind.