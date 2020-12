Baum droht auf Gleise zu stürzen: Zugverkehr gestoppt

Feuerwehr Altena beseitigt einen Baum, der am Pragpaul auf die Bahngleise zu stürzen droht.

Ein Baum hat den Zugverkehr auf der Ruhr-Sieg-Strecke kurzzeitig lahmgelegt: In Altena drohte ein Baum auf die Gleise zu stürzen. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Altena – Zu einem Einsatz sind Kräfte der Feuerwehr in Altena am Freitagvormittag (4. Dezember) zum Pragpaul ausgerückt. Im Bereich der Harkortstraße am Pragpaul drohte gegen 10 Uhr ein Baum auf die Bahnlinie zu stürzen.

Ruhr-Sieg-Strecke: Zugverkehr für rund eineinhalb Stunden gestoppt

Die Feuerwehr kontaktierte den zuständigen Notfallmanager der Bahn, der den Zugverkehr stoppte. Die Feuerwehrkräfte – im Einsatz waren die Wache, die Schnelleinsatzgruppe und der Löschzug Knerling – fällten dann den Baum.

Die Gefahr war beseitigt, der Zugverkehr wurde wieder freigeben. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden, berichtet Feuerwehr-Sprecher Patrick Slatosch.