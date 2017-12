Bauhof muss für Schnee und Hochwasser gerüstet sein

Schnee und Hochwasser

+ © Bender Auch Altena hat Schnee – aber nur ganz oben. In Dahle und Evingsen sowie auf den Höhen rund um die Rahmede mussten gestern die Straßen geräumt werden, auch zum Hegenscheid rückte der Winterdienst aus. © Bender

Altena - Oben Schnee, unten Hochwasser – daran hat sich Volker Richter in über 30 Dienstjahren beim Bauhof gewöhnt. „Das ist doch fast immer so, und meistens passiert es am Wochenende“.