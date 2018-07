Annemarie Augustin will nicht umziehen

Viele Briefe sind hin- und her gegangen zwischen der ABG und ihrer Mieterin Annemarie Augustin. Ein Lösung ist trotzdem noch nicht in Sicht.

Altena - Zum Hausarzt sind es nur ein paar Schritte, auch der Lidl ist für sie noch gut zu erreichen – kein Wunder, dass sich Annemarie Augustin in ihrer Wohnung im Haus Werdohler Straße 1 sehr wohl fühlt. „Ich will hier nicht weg“, betont die 71-Jährige, die zu 80 Prozent schwerbehindert ist und Pflegestufe eins mit Tendenz zu zwei hat.

Allerdings gibt es ein Problem, das sich nach Ansicht der Altenaer Baugesellschaft – die ABG ist die Vermieterin – nur durch einen Umzug lösen lässt. Annemarie Augustin kann nicht mehr duschen. Im Bad gibt es nämlich nur eine Badewanne, und in die kommt die Altenaerin wegen ihrer Behinderung nicht mehr hinein. Daran ändern auch Wannenlift und Einstiegshilfe nichts.

Die Wohnung liegt im Erdgeschoss. Technisch sei es überhaupt kein Problem, die vorhandene Wanne gegen eine barrierefreie Dusche auszutauschen, haben inzwischen zwei Altenaer Installateure bestätigt. Nur: Die Baugesellschaft zieht nicht mit. Das Bad sei in einem guten Zustand, der Umbau damit wirtschaftlich nicht zu vertreten, heißt es in einem Schreiben an die Mieterin. Ein Duschbad könne Augustin haben, wenn sie in eine der ABG-Wohnungen in der Straße Am Lennestein umziehe, heißt es in einem Schreiben der Baugesellschaft. Das ist für die Mieterin allerdings keine Option: den Aschenweg komme sie mit ihrem Rollator nicht mehr hoch, sagt sie.

Seit 48 Jahren ist Annemarie Augustin Mieterin der ABG, im Haus Werdohler Straße 1 wohnt sie seit 12 Jahren. 2010 fielen im Badezimmer die Fliesen von der Wand – „einfach so“, schildert die Frau. Trotzdem bat die ABG sie für die folgende Badezimmersanierung mit 30 Euro monatlich zur Kasse: „2700 Euro habe ich seitdem dafür bezahlt“, hat sie ausgerechnet. 360 Euro im Jahr seien deutlich weniger als jene elf Prozent der Herstellungskosten, die der Vermieter in einem solchen Fall auf die Miete aufschlagen könne, entgegnet der für diese Wohnung zuständige ABG-Kundenbetreuer Stefan Bartsch.

+ Lebensgefährte Hans-Peter Breidenbach im Badezimmer. Es ist im ganzen Haus das einzige ohne Dusche. © Bender

Um beim Thema Geld zu bleiben: Die AOK hat volles Verständnis für Annemarie Augustins Wunsch nach einem barrierefreien Bad und würde die erforderlichen Umbau mit 4000 Euro bezuschussen – das sei jedoch erfahrungsgemäß viel zu wenig für die gesamte Maßnahme, bedauert die ABG. Problematisch sei auch, dass es die in dem Badezimmer verbauten Fliesen nicht mehr gebe, heißt es in einem weiteren Brief – ein Muster, das Annemarie Augustins Partner Hans-Peter Breidenbach zeigt, ist allerdings vom Original kaum zu unterscheiden.

Grundsätzlich habe die Baugesellschaft Verständnis dafür, dass Menschen möglichst lange in ihrer angestammten Wohnung leben möchten, sagte gestern ABG-Vorstand Joachim Effertz. „Wenn wir können, unterstützen wir sie auch dabei“. Allerdings müsse das Unternehmen aber auch die Wirtschaftlichkeit im Auge behhalten – und die lasse es einfach nicht zu, ein erst acht Jahre altes Bad schon wieder zu erneuern. Das gelte umso mehr, als dass das Thema „Bädermodernsierung“ im Unternehmen ein Dauerbrenner sei: In vielen ABG-Wohnungen seien die Bäder wirklich sanierungsbedürftig, dort bestehe deutlich höherer Handlungsbedarf als im Bad von Annemarie Augustin.

Das sagt der Mieterverein

Grundsätzlich hätten Mieter ein Recht auf ein barrierefreies Bad, sagt Franz Michalek vom Mieterverein Lennetal. Allerdings: Der Vermieter muss es nicht bezahlen. Baue ein Mieter sein Badezimmer auf eigene Kosten um, dann müsse der Vermieter das dulden. Die Sache hat allerdings einen Haken: Der Vermieter kann verlangen, dass der Umbau nach dem Auszug des Mieters auf dessen Kosten rückgängig gemacht wird. Diese so genannte Rückbaupflicht geht beim Tod des Mieters sogar auf dessen Erben über.