Altenaer Baugesellschaft: Manfred Haupt nicht mehr Chef

Von: Volker Heyn

Manfred Haupt ist nicht mehr Vorstand der Altenaer Baugesellschaft, er hat das Unternehmen aus privaten Gründen verlassen. © Wiechowski, Jona

Altena – Manfred Haupt hat nach eigenen Aussagen „privat die Reißleine“ gezogen und das Amt des Vorstands der Altenaer Baugesellschaft am Montag, 5. Juni, niedergelegt.

Da eine Aktiengesellschaft wie die ABG nicht einmal einen Tag lang ohne Vorstand agieren darf, hat der Aufsichtsrat unter Vorsitz des Unternehmers Hans Möhling am Montag den Altenaer Unternehmer und ABG-Aufsichtsratsmitglied Matthias Rentrop zum neuen Vorstand bestimmt..

Rentrop, so bestätigte es Bürgermeister und ABG-Aufsichtsratsmitglied Uwe Kober (CDU) auf Nachfrage unserer Zeitung, sei lediglich eine Übergangslösung. Das Aktiengesetz erlaubt, dass ein Aufsichtsratsmitglied bis zu einem Jahr die Geschäfte der AG führt. Die Baugesellschaft werde so schnell wie möglich nach einem neuen und regulären Vorstandsvorsitzenden suchen.



Rentrop hatte vor Jahren für seine damalige Firma Saleen Insolvenz anmelden müssen. Mit der nach dem Abriss der Imra in der Rahmede fortbestehenden Joh. Moritz Rump Verwaltungs-Gesellschaft betreibt Rentrop mittlerweile einen Getränkehandel. Im Ausschuss für Stadtentwicklung sitzt er als beratendes Mitglied für die Altenaer Wirtschaftsförderungsgesellschaft.



Matthias Rentrop ist übergangsweise Vorstand der Altenaer Baugesellschaft. © Johannes Bonnekoh

Der Rückzug von der Altenaer Baugesellschaft sei eine gemeinschaftliche Entscheidung mit Ehefrau Christiane gewesen, so Haupt auf telefonische Nachfrage. Haupt trat am 1. Januar 2019 die Nachfolge von Joachim Effertz an, der nach achtjähriger Tätigkeit in Altena zum Lüdenscheider Wohnungsbauunternehmen Lüwo wechselte.



Haupts öffentlich geäußerter Plan war damals, für den Rest seines Berufslebens in Altena zu bleiben. Der gebürtige Rheinländer war mit seiner Frau Christiane aus dem heimatlichen Mettmann nach Altena gezogen. 2020 feierte die Altenaer Baugesellschaft ihr 150-jähriges Bestehen. Christiane Haupt betreibt seit dem 8. Mai 2021 das Lädchen „Gaumenfreu(n)de“ an der Lennestraße 80. Neben der Arbeit als Vorstand der Baugesellschaft engagierten sich beide Haupts vielfältig für die Stadt Altena.



Er verlasse die Baugesellschaft nicht im Streit, betonte Haupt, mit dem Aufsichtsrat sei innerhalb einiger Wochen eine einvernehmliche Lösung gefunden worden. Für die Kündigung gebe es ausschließlich private Gründe. Haupt (60) und seine Frau Christiane (61) seien vor kurzem Großeltern geworden. Sie hätten gemeinsam entschieden, ins Rheinland zur Familie zurückzugehen. Seine Frau habe überschätzt, wie körperlich anstrengend der Betrieb des Ladens sei, der ohnehin nie Gewinn abgeworfen habe. Bevor die Gesundheit leide, so Haupt, wollten sie beide „eine Reißleine“ ziehen: „Wenn gewisse Linien überschritten sind, ist es einfach genug..“ Der Laden werde geschlossen, im Laufe des Jahres würden sie aus Altena wegziehen.

Manfred Haupt abschließend: „Aus all diesen Gründen ist es sinnvoll für mich, den Vorstand der Baugesellschaft aufzugeben.“ Sein Interims-Nachfolger Matthias Rentrop sei genügend befähigt, die ABG übergangsweise zu leiten. Das Team der Baugesellschaft sei „top aufgestellt“ und werde eine Zeitlang auch weitgehend allein weiterarbeiten können.