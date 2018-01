Barrierefreiheit ist in Altena längst Alltag

Behinderte und Senioren im Fokus

+ © Bonnekoh Karsten Kuntze, stellvertretender Filialleiter der Deutschen Bank: „Wir verfügen über einen behindertengerechten Aufzug für Rollstühle.“ © Bonnekoh

Altena - Was an anderen Stellen der Republik noch diskutiert wird, ist in Altena längst Realität. Stichwort: Barrierefreiheit beim Besuch von Sparkassen und Banken und damit erhebliche Erleichterungen für Behinderte oder Senioren in der Abwicklung ihrer Bankgeschäfte.