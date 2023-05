Seltener Becher von 1917: Altenaer räumt bei Sendung „Bares für Rares“ ab

Von: Ilka Kremer

Der 75-jährige Klaus Knipping aus Altena war zu Gast in der Sendung „Bares für Rares“ mit dem Moderator Horst Lichter. Die Sendung wurde im Januar in Köln aufgezeichnet und vor Kurzem im ZDF ausgestrahlt. Sie ist in der Mediathek abrufbar. © Kremer

Klaus Knipping aus Altena war zu Gast bei „Bares für Rares“ (ZDF). Sein Angebot: ein Braut- oder auch Hochzeitsbecher. Am Ende ging er mit mehr Geld als gedacht nach Hause.

Altena – Er und seine Ehefrau sehen die Sendung gerne und hatten für eine antike Rarität in ihrem Zuhause keine Verwendung mehr. Was lag da näher, als sich für das ZDF-Format „Bares für Rares“ zu bewerben? „Es war ein gewisser Reiz, einmal dabei zu sein“, erzählt Klaus Knipping. Im Dezember vergangenen Jahres füllte er online das Bewerbungsformular für die Trödel-Show mit Horst Lichter aus. Knippings Angebot: ein Braut- oder auch Hochzeitsbecher aus Silber.

Rund einen Monat später folgte dann die Einladung zum Drehort, dem alten Walzwerk in Köln-Pulheim. Knapp vier Stunden war der Altenaer vor Ort, wurde interviewt und in diversen Szenen mit den Akteuren gefilmt. „Ein Redakteur hat mich die ganze Zeit begleitet und mir Anweisungen gegeben“, berichtet Klaus Knipping.

So musste er den Weg zum Eingang in das historische Gebäude etwa fünfmal gehen, bis das Kamerateam alles für den perfekten Schnitt zusammen hatte. „Das war alles sehr interessant und alle waren sehr nett“, so der 75-Jährige. Das gesamte Team habe ihn mit Wertschätzung bedacht. Und das, obwohl an diesem Tag bis zu acht Sendungen produziert worden seien.

Am Ende ging Knipping sogar mit mehr Euro-Noten als gedacht nach Hause. Der silberne Brautbecher, den seine Großeltern 1917 zu ihrer Hochzeit von den Freunden des Stammtisches „Der runde Tisch“ erhielten, wurde von der Fachfrau, Goldschmiedin Wendela Horz, auf einen Wert zwischen 350 und 400 Euro geschätzt. „Diese Becher sind gerade wieder sehr beliebt und werden gerne gekauft“, wusste Horz. Die Expertise entsprach genau dem, was der Altenaer sich vorgestellt hatte.

Der obere Teil des Brautbechers kann mit einem Getränk befüllt werden. © KREMER

Die Händlerrunde hingegen wurde sofort mit einem 500 Euro-Gebot eröffnet. Mit 600 Euro ging es weiter, bis an dritter Stelle die Auktionärin Sarah Schreiber 650 Euro bot.

„Möchte jemand mehr bieten?“, fragte sie. Das war nicht der Fall. „Sind Sie mit 650 einverstanden?“ Ja, das war Klaus Knipping und so ging das gute Stück in den Besitz von Sarah Schreiber über. Die verzählte sich dann erstmal bei den Geldscheinen und die Szene musste nochmal gedreht werden.

Dann klappte es: Sarah Schreiber übergab das Geld an Klaus Knipping und freute sich über den schönen Brautbecher. „Vielleicht probiere ich ihn mal aus“, meinte sie. Worauf Knipping lächelnd erwiderte: „Da brauchen Sie dann den passenden Mann dazu.“

