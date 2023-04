Band feiert himmlische Revue: Publikum entscheidet mit

Von: Jona Wiechowski

Die Band Schwieriges Kind präsentiert ihre Revue von „Frau Göttin & der Triple Wumms“ erstmals am Freitag, 21. April, im Unperfekthaus in Essen. © SCHWIERIGES KIND

Die Altenaer Band „Schwieriges Kind“ präsentiert ihre himmlische Revue „Frau Göttin & der Triple Wumms“ am Freitag, 21. April, ab 19.30 Uhr im Unperfekthaus in Essen. Einen Tag später, am 22. April, wird es eine Wiederholung in der Villa Altena geben.

Altena – Das Stück erzählt von Frau Göttin, die mit den Menschen, dem Glauben und sogar mit sich selbst fertig ist. Eine Fehllieferung auf die Wolke, wie es in der Vorankündigung heißt, bringt dann einen narzisstischen Bankdirektor aus Bayern, einen besserwissenden Musikschullehrer und einen Aktivisten der letzten Generation mit sich. „Wohin es mit den drei abgelebten Herren im Besonderen und der Menschheit im Allgemeinen geht, das lässt Frau Göttin mit einem herrlich himmlischen Spektakel an diesen musikalischen Abend für Kopfhörer das Publikum entscheiden!“

„Frau Göttin & der Triple Wumms“ ist das Ergebnis mehrerer Jahre kreativer Prozesse und der Veröffentlichung von zwei Alben von Schwieriges Kind. Die CD „Älter werden“ wurde Ende 2020 zweifach auf der Liederbestenliste – einer seit 1984 bestehende Kritiker-Hitparade für deutschsprachige Liedkunst, die monatlich neu zusammengestellt wird – platziert und für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert. Die zweite CD „Strandgut“ transportiert Impressionen aus der Covid-Krise und deren Folgen für Kulturschaffende.

Mit „Frau Göttin & der Triple Wumms“ wollen die Musiker und Comedians ernste und drängende Themen wie Klimawandel, Kriege und Armut mit Leichtigkeit, Vergnügen und Tiefgang auf die Bühne bringen. „Hier schließen sie an ihr bissig-vergnügliches Unternehmens-Musik-Kabarett „Frau W und die Direktoren“ aus den Jahren 2010 bis 2013 an. Management und Entscheidungsebenen sind in den Himmel verlagert und das, worüber es zu entscheiden gilt, ist nichts Geringeres als die Zukunft der Erde und der Menschheit“, heißt es in der Ankündigung. „Dass das Publikum darüber entscheidet, spiegelt nicht ganz unabsichtlich ein Teil unserer gesellschaftlichen Realität.“

Die Tickets für die Aufführung in Essen kosten 9 Euro und beinhalten nicht-alkoholische Getränke. Am Samstag, 22. April, gibt es eine Wiederholung in der Villa Altena. Hier ist der Eintritt frei; Gäste können geben, was sie möchten.

Die Band freut sich im Vorfeld über Rückmeldungen zu den beiden Veranstaltungen per E-Mail (info@schwierigeskind.de) oder Telefon (01 76 43 04 11 61), um entsprechend planen zu können. jw