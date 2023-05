Nach schlechtem Abschneiden bei Fahrradklimatest: Mehr Gehör für Radler

Extrem schlecht abgeschnitten hat die Stadt Altena beim jüngsten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Dies könnte jetzt Konsequenzen haben – aber positive. Denn auch in Altena könnte sich eine Ortsgruppe des ADFC gründen. Beispielsweise in Werdohl, Iserlohn, Menden oder Plettenberg gibt es solche Untergruppierung schon, nun bald vielleicht auch in der Burgstadt.

Altena – Nach Schulnoten lediglich eine 4,9 hatte Altena beim 10. ADFC-Fahrradklimatest bekommen. Die Ergebnisse waren in der vergangenen Woche vorgestellt worden. Altena landete auf Platz 473 in einem deutschlandweiten Ranking von 474 Kommunen mit weniger als 20 000 Einwohnern. In einem NRW-weiten Vergleich ist Altena mit Platz 68 das Schlusslicht.

Bislang gibt es in Altena einzelne ADFC-Mitglieder, aber noch keine organisierte Ortsgruppe, die sich für die Belange des Radfahrens einsetzt. Geht es nach Friedrich Hattendorf, Vorsitzender des ADFC Werdohl, könnte sich das demnächst ändern. „Dass beim ADFC-Fahrradklimatest die prozentuale Beteiligung der Altenaer fast doppelt so hoch war, wie im Durchschnitt im übrigen Märkischen Kreis, ist für uns ein deutliches Signal für die Notwendigkeit, den Radfahrern in Altena mehr Gehör zu verschaffen“, sagt Friedrich Hattendorf. Insgesamt hatten sich 111 Altenaer an der Umfrage beteiligt.

Treffen am Dienstag, 9. Mai

Hattendorf hofft, dass möglichst viele dieser Personen – und darüber hinaus weitere Interessierte – am Dienstag, 9. Mai, um 18.30 ins Restaurant Acht Sterne, Lennestraße 38, kommen. Dort findet an diesem Abend der erste ADFC-Radler-Treff in Altena statt. „Diese Einladung richtet sich ausdrücklich an alle Radler, nicht nur an ADFC-Mitglieder“, ruft Hattendorf die Altenaer zur Teilnahme auf.