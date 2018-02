Unklare Rauchentwickung ruft Wehr auf den Plan

ALTENA - Die Feuerwehr wurde am Sonntagabend gegen 17.50 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Brand im Gebäude, unklare Rauchentwicklung“ in die Bahnhofstraße gerufen.

Aus einem leer stehenden Haus konnte dort eine Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Zur Erkundung verschafften sich Feuerwehr und Polizei Zutritt zu dem Gebäude. In einer Wohnung wurde ein brennender Kaminofen vorgefunden. Dieser hatte die Rauchentwicklung verursacht.Um zu klären, wer den Ofen in dem eigentlich behördlich gesperrten Haus entzündet hat, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Der Einsatz der Feuerwehr endete kurz nach 18 Uhr. Die Bahnhofstraße war während des Einsatzes voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwache, der Löschzug 1, ein Rettungswagen der Feuerwehr Iserlohn und die Polizei.