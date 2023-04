Für Denkmalschutz: Eigentümer des Bahnhofsgebäudes bekommen 100 000 Euro

Die Besitzervertreter des Bahnhofsgebäudes, Friedrich Wilhelm Kraus und Andreas Opitz, bekommen 100 000 Euro Fördermittel zur Sanierung des Daches des denkmalgeschützten Hauses. © Heyn

Die privaten Eigentümer des Altenaer Bahnhofsgebäudes erhalten 100 000 Euro aus Fördermitteln des Landes, um das Dach des denkmalgeschützten Hauses sanieren zu können. Das teilte der CDU-Landtagsabgeordnete Thorsten Schick in einer Pressemitteilung mit.

Altena – Darin heißt es: „Auf die Pracht seines historisch-kulturellen Erbes kann das Land Nordrhein-Westfalen besonders stolz sein. Gleichzeitig ist das Vermächtnis ein Spiegel der Vergangenheit, dessen Bild auch in Gegenwart und Zukunft weiterhin für jede Generation sichtbar bleiben muss. Für die schwarz-grüne Landesregierung ist deshalb die Sicherstellung des Erhalts historischer Baudenkmäler ein besonderes Anliegen. Mit dem Landesprogramm Denkmalförderung 2023 zur Erhaltung und Pflege unserer Denkmäler werden nun 210 denkmalpflegerische Einzelprojekte unterstützt.“

Der CDU-Landtagsabgeordnete Thorsten Schick erklärt: „Über die Zusage der Förderung von 100 000 Euro für die Sanierung des Daches am Bahnhof in Altena freue ich mich sehr. Es ist neben der Burg eines der prägenden Gebäude der Stadt. Unsere Baudenkmäler stehen symbolisch für unsere Kultur und Geschichte. Es ist wichtig, das Gefühl von Heimat, das jedes einzelne Denkmal der Gesellschaft gibt, für zukünftige Generationen zu bewahren. Aus diesem Grund werden Privateigentümerinnen und -eigentümer, Kirchen, Kommunen, sowie Vereine und Stiftungen finanziell durch das Land Nordrhein-Westfalen bei Ihren Maßnahmen begleitet. Als Andenken an eine andere Zeit muss das historisch-kulturelle Erbe geschützt, gepflegt und erhalten werden.“