Rainer Merz hält Wort

Backbuch kommt rechtzeitig zu Weihnachten

+ © Bender Rainer Merz mit dem neuen Buch. © Bender

Altena - „Ich schreibe ein Buch mit meinen besten Rezepten“ – mit diesem Versprechen verabschiedete sich Rainer Merz an Weihnachten 2017 endgültig in den Ruhestand. Und weil Verlass ist auf den 72-Jährigen, liegt “Das Beste aus Konditors Backstube“ jetzt vor. Es kostet 25 Euro und damit so viel wie ein ordentlich großer Stollen von Merz.