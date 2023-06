Gesperrte B236-Brücke könnte in einer Nacht erneuert werden: Möglicher Neubau-Termin steht fest

Von: Susanne Fischer-Bolz

Die kaputte und für Lkw gesperrte Brücke könnte in einer Sperrpause der Bahn in Windeseile erneuert werden, doch bis zur nächsten Bahnsperrung im Oktober wird Straßen.NRW wohl keinen Auftrag für einen neuen Brückenkörper erarbeiten können. © Wiechowski

Seit Januar dürfen Lkw nicht mehr über die B236-Brücke im Verlauf der Bahnhofstraße in Altena fahren. Ein Austausch der Brücke könnte theoretisch in Windeseile erfolgen. Dauern wird es dennoch.

Altena – Still ruht der See, besser: der Lkw-Verkehr über die B 236-Brücke. Seit dem 19. Januar 2023 ist die Bahnhofstraße an dieser Stelle für den Schwerlastverkehr gesperrt. Lkw müssen große Umwege fahren. Letzter öffentlicher Kenntnisstand der Dinge: Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen. Sie sollten Aufschluss darüber geben, ob ein Überwurf gelingen kann oder neu gebaut werden muss. Jetzt steht aus anderen Gründen fest: Ein Überwurf ist gar nicht möglich.

Steigungen von acht Prozent

„Es wäre natürlich naheliegend gewesen, einfach eine Behelfsbrücke oben über die vorhandene Brücke zu legen. Es gibt Aufliegesysteme, wo man praktisch eine Stahlstraße oben auflegt, die die Tragweite der vorhandenen Brücke überspannt. Aber das ist kein Dauertragsystem, sondern nur eines für spezielle Fälle. Wenn wir die vorhandene Brücke überbauen und die alte darunter lassen, dann müssten wir 1,50 Meter übers Gelände gehen. Das bedeutet, dass die Rampen steiler gestellt werden müssten und wir Steigungsverhältnisse von acht Prozent hätten. Das ist zu viel. Bei Bundesstraßen sind nur 5,5 Prozent Steigung erlaubt“, erklärt Ludger Siebert, Leiter der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen, auf Nachfrage.

Und das soll jetzt passieren: Die alte Bahnhofsbrücke soll an einem Wochenende herausgehoben werden, wenn die Bahn eine Sperrpause ermöglicht. „Das könnte in einer Nacht passieren“, denkt Ludger Siebert, dass dies in Windeseile möglich ist.

Vorgefertigte Unterbaukonstruktion

Im Vorfeld müssen aber unter Vollsperrung hinter den vorhandenen Widerlagern neue Widerlager gebaut werden. „Wir müssen dann beim Abbruch der Brücke auch die sogenannten Kammerwände abbrechen“, erläuterte Siebert. Kammerwände sind eine Art Schürze am Ende des tragenden Bauteils, wo die Fahrbahn endet. Die Kammerwände müssen abgebrochen werden, damit man eine neue, vorgefertigte Überbaukonstruktion dann schon auf die neuen Widerlager setzen kann. „Dann ist die Brücke quasi fertig“, so Ludger Siebert.

Ein Blick von der B 236-Brücke der Bahnhofstraße auf die Bahnstrecke und den Tunnel. Die Bahn möchte später mit vergrößertem Lichtraumprofil unter der Brücke herfahren können. © wiechowski

Die Baugrunduntersuchungen haben Fels ergeben, so dass keine Tiefgründung nötig ist. Ziel ist deshalb jetzt, möglichst schnell die Brücke neu zu bauen. Wobei schnell relativ ist. „Wir sind dabei, das Prinzip zu klären“, sagt Ludger Siebert.

Die Bahn jedenfalls möchte mit neuem, vergrößertem Lichtraumprofil unter der Brücke herfahren können. Das geschieht im Vorgriff auf die Optimierung der ganzen Lenneschiene. Es ist also nicht nur eine Sperrpause für den Abbau der Brücke nötig, sondern auch für das Umspannen der Oberleitungen. Straßen.NRW ist mit dem Verkehrsministerium als auch mit der Bahn im Gespräch.

„Die Bahn möchte ein fertiges Konzept, das haben wir aber noch nicht. Wir schaffen es auch nicht, im Oktober eine Sperrpause zu nutzen, weil wir bis dahin keinen Bauauftrag erteilt haben. Eine Baufirma wird ja über ein Ausschreibungsverfahren gewonnen“, erklärt Ludger Siebert. Wettbewerbsrecht ist hoch und heilig, aber es verzögert natürlich.

Kober rechnet mit Neubau in 2024

Nicht entsetzt, weil der Überwurf nicht möglich ist, sondern positiv gestimmt, dass eine neue Brücke vielleicht sogar schon nächstes Jahr stehen könnte, ist Bürgermeister Uwe Kober.

„Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Ludger Siebert“, sagt er und ergänzt: „Es kommt ja wieder auf die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn an. Wenn die Sperrpausen möglich sind, dann würde es durchaus 2024 mit einem kompletten Neubau klappen, was sensationell schnell wäre. Da ist viel Hoffnung mit verbunden, auch bei mir.“

Apropos Sperrpausen: Für die Gespräche mit der Bahn will sich erneut Thorsten Schick, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, einsetzen. Er findet es bedauerlich, dass die ursprüngliche Idee eines Überwurfs so nicht funktionieren kann.

„Das hätte natürlich eine Beschleunigung zur Folge gehabt, aber der positive Aspekt ist, dass mit dem Neubau eine endgültige Lösung erreicht wird.“ Thorsten Schick hat die Verantwortlichen der Bahn bereits angeschrieben. Sein Anliegen: Sobald die Planungen für den Bau der Brücke abgeschlossen sind, muss sie auch eingesetzt werden können.

„Nicht, dass hinterher lange Zeit vergeht, weil die Bahn sich außer Stande sieht, zwei hintereinander folgende Sperrpause zu organisieren“, so Thorsten Schick.