Azubi-Messe: Job-Anbieter zufrieden

Von: Volker Heyn

Denis Karakus (vorne rechts) und eine Mitarbeiterin des Haarstudios „flhair“ hatte direkt gegenüber ihres Ladens in der Lennestraße einen Stand aufgebaut, der vor allem bei Mädchen viel Interesse fand. © Heyn

Der Druck ist riesig bei den Altenaer und Nachrodter Unternehmen, neues Personal und vor allem Nachwuchs zu finden. So passte die zweite Altenaer Ausbildungsplatzbörse „Date your firm“ am Freitag in der Altenaer Innenstadt ganz genau zu den Bedürfnissen der Firmen, vor den großen Ferien vielleicht noch den einen oder anderen Ausbildungsplatz besetzt zu bekommen.

Altena/Nachrodt –„Date your firm“ wurde zum zweiten Mal nach der Premiere 2019 als Outdoor-Veranstaltung zwischen Burg Holtzbrinck und Burgaufzug veranstaltet. Idee und Organisation stammt vom Karrierenetzwerk Lenne, einem Verein, dem ausschließlich Unternehmen aus Altena und Nachrodt-Wiblingwerde angehören. Der Vorsitzende ist der Altenaer Martin Döhler, der hauptberuflich bei der Agentur für Arbeit in Iserlohn Firmenkunden berät.

Zweiter, scheidender Vorsitzender ist Manfred Haupt, der ehemalige Vorstand der Altenaer Baugesellschaft. Haupt begrüßte am Vormittag ebenso wie die Nachrodt-Wiblingwerder Bürgermeisterin Birgit Tupat und die stellvertretende Altenaer Bürgermeisterin Hanna Freissler zunächst nur die Firmenvertreter, die auf ganzer Länge der Innenstadt ihre Stände aufgebaut hatten.

Beim Stand von VDM Metals in Höhe der früheren Post in der Kirchstraße herrschte ein stetes Kommen und Gehen. © Heyn

In den ersten Vormittagsstunden war man noch um Erklärungen bemüht, warum zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so viele Jugendliche durch die Stadt zogen und sich an den Ständen über Ausbildungsplätze informierten. Das Schützenfest habe in den Terminkalender gefunkt so kurz vor den Sommerferien, so Vorsitzender Döhler, und der Verein wolle nicht in den Herbst gehen, weil da schon die Azubi-Messen in Werdohl und Lüdenscheid seit Jahren ihre festen Termine haben.

Eröffnung: Die Nachrodt-Wiblingwerder Bürgermeisterin Tupat (re.) und Altenas stellvertretende Bürgermeisterin Freissler. © Heyn, Volker

Aber aller Ängste zum Trotz füllte sich die Innenstadt nach und nach mit jungen Leuten, die in großen Gruppen, kleinen Grüppchen oder auch allein durch die sonnenüberstrahlte Stadt strömten – ein schöner Erfolg. Wie schon Bürgermeisterin Tupat in ihrer Eröffnungsrede ansprach – dass in den Köpfen vieler junger Leute zunächst nur ein Studium in Frage käme – machen auch viele Arbeitgeber diese Erfahrung.

Inhaber Martin Dreker von MN Kaltformteile auf Rosmart unterhielt sich höchstpersönlich mit jungen Leuten über Ausbildungsberufe in seinem Unternehmen. © HEyn

Dabei gebe es in Industrie und Handwerk zahlreiche interessante, gut bezahlte und mit besten Aufstiegschancen veredelte Berufsangebote. Hanna Freissler sprach davon, dass die Altenaer und Nachrodter Betriebe „Zukunft geben“ würden. Sie rief auf: „Lasst uns eine Lösung finden und nicht darauf warten, dass es besser wird.“ Manfred Haupt wies darauf hin, dass es neben den Angeboten für Azubis in der Innenstadt auch erstmalig eine Jobbörse „Speed Dating“ für Arbeitnehmer in der Burg Holtzbrinck gebe.

Im Foyer saßen in zeitlichen Abständen je drei Unternehmen, die über einen Wechsel zu ihren Betrieben in offene Stellen warben. Bis auf eine große Gruppe Ukrainerinnen, die mit Hilfe der Agentur für Arbeit beim Stricknadelhersteller „addi“ in Dahle Arbeit als Produktionshelferinnen suchten, war in der Burg Holtzbrinck wenig los. Die Aussteller hingegen in der Stadt waren durchweg zufrieden: Man habe sehr viel mehr Gespräche als erwartet führen können.