Altena: Hochwasser  droht 

Altena - Starke Regenfälle haben am Sonntag (23. Februar) den Lennepegel stark ansteigen lassen. Am Abend spitzte sich die Situation zu. Mit Lautssprecherdurchsagen forderte die Polizei die Bürger auf, ihre Fahrzeuge in Sicherheit zu bringen.

Gegen 18 Uhr wurde die erste Hochwassermeldegrenze von 1,90 Metern am Pegel Altena erreicht. Weil das Wasser auch im Lenneoberlauf weiter anstieg, beobachteten Bauhof und Ordnungsamt ab etwa 19.30 Uhr die Situation vor Ort und beschlossen, erste Maßnahmen einzuleiten: Eine (zunächst halbseitige) Sperrung der Lenneuferstraße wurde vorbereitet, außerdem ermittelten die Behörden die Halter von ungünstig geparkten Fahrzeugen und informierten sie telefonisch über die drohende Gefahr. Ob es tatsächlich zu einer Überflutung der Straße kommt, ist im Moment unklar. Dazu müssste der Pegel bei etwa 2,40 Metern liegen. Um 21.15 Uhr waren es knapp 2,20 Meter. Der letzte Lagebericht des Hochwasserwarndienstes der Bezirksregierung datiert von Samstag und sah keine akute Hochwassergefahr.