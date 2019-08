Autofahrerin verkeilt sich im Mühlendorf unter einer Forstschranke

In der Straße "Am Linscheider Bach"

Altena - In eine wirklich ungünstige Situation hat sich am frühen Montagabend eine Autofahrerin in Altena manöveriert: Sie verkeilte sich mit ihrem Toyota Aygo unter einer Forstschranke. Wie das genau passieren konnte, ist noch unklar. Außerdem wurde die Dame bei dem Unfall leicht verletzt, was man angesichts der Alarmierung noch als vergleichsweise glimpflich bezeichnen darf.