Auto überschlägt sich: Fahrerin bei kuriosem Unfall verletzt

Auf dem Dach kam das Auto an der Mozartstraße zum Liegen.

Altena – Kurioser Unfall: In einer Anliegerstraße hat sich eine Frau mit ihrem Auto überschlagen. Schnell fahren kann man da nicht, der Grund ist ziemlich kurios.

Das passiert auch nicht alle Tage: Auf der Mozartstraße fuhr am Montag gegen 10 Uhr eine Altenaerin so knapp an einem parkenden Auto vorbei, dass ihr rechter Vorderreifen ein stark ausgestelltes Rad eines geparkten Fahrzeugs berührte.

Wirkung wie ein Katapult

Die Wirkung ähnelte der eines Katapults: Die A-Klasse der 55-Jährigen hob förmlich ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Feuerwehrleute bargen die verletzte Frau aus ihrem stark beschädigten Auto. Dazu war neben den hauptamtlichen Kräften der Wache auch der Löschzug Stadtmitte im Einsatz. Die Frau wurde leicht verletzt, vorsichtshalber aber notärztlich versorgt. Das geparkte Auto und ein Gartenzaun wurden lediglich leicht beschädig.