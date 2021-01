Auto kracht in Mauer: Fahrer flieht

Demoliert: die Mauer an der Freiheitsstraße 19 in Altena

Eine Mauer ist in Altena aus den Fugen geraten. Ein Fahrzeug krachte so heftig dagegen, dass die Steine purzelten. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Das muss was Größeres gewesen sein: Ein unbekannter Autofahrer stieß zwischen dem 28. Dezember, 18. Uhr, und dem 2. Januar, 14.30 Uhr, gegen eine Bruchsteinmauer an der Zufahrt zum Haus an der Freiheitsstraße 19.

Unfall in Altena: Polizei sucht Zeugen

Dadurch löste sich nicht nur in gut zwei Metern Höhe die Abdeckung der Mauer, sondern es gerieten auch etliche Steine aus den Fugen. Die Polizei geht deshalb von einem Schaden in Höhe von rund 4000 Euro aus und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0 23 52/9 19 90 bei der Wache Altena zu melden.

Nicht nur die Mauer an der Freiheitsstraße wurde bei einem Unfall demoliert. Auch am Lennestein richtete ein Unbekannter ehrbelichen Schaden an.