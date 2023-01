Zwei Personen, vier Promille, ein spektakulärer Unfall: Auto kracht gegen Spielhalle

Von: Markus Wilczek

Gegen die Hauswand einer Spielhalle krachte ein schwarzer Audi A4 Kombi am Sonntag beim Versuch, von der Rahmedestraße in den Hemecker Weg abzubiegen. © Polizei MK

Der Unfall an sich, der sich am Sonntagnachmittag auf der Rahmedestraße ereignete, war schon spektakulär, die Umstände toppen das aber deutlich.

Altena - Um 16.47 Uhr wollte am Sonntag (15. Januar) ein schwarzer Audi A4 Kombi in Altena (NRW) von der Rahmedestraße in den Hemecker Weg abbiegen und krachte dabei aus noch ungeklärter Ursache gegen die Hauswand der dortigen Spielhalle.

Wer das Auto gefahren ist, ermittelt die Polizei derzeit noch. Infrage kommen zwei Personen: Ein 45-jähriger aus Lüdenscheid und eine 37-jährige Altenaerin. „Sie beschuldigen sich jeweils gegenseitig, gefahren zu sein. Und auch bei den Zeugenaussagen gibt es widersprüchliche Meinungen“, sagte Polizeisprecher Marcel Dilling am Montag auf Nachfrage der Redaktion.

Auto kracht gegen Spielhalle in Altena: Beide Personen stark alkoholisiert

Beide Personen waren zum Zeitpunkt des Unfalls stark alkoholisiert. „Der Test an der Unfallstelle hat jeweils über zwei Promille ergeben, deshalb wurden dem Lüdenscheider und der Frau aus Altena Blutproben entnommen“, sagte Dilling. Die Führerscheine der beiden – wie sonst in solchen unklaren Lagen üblich – konnte die Polizei nicht einziehen. „Denn der 45-Jährige und auch die 37-Jährige sind nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis“, sagte Dilling. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass das Unfallfahrzeug nicht versichert ist.

„Die Ermittlungen dauern an. Jetzt gilt es natürlich zunächst zu klären, wer das Fahrzeug gefahren ist“, sagte Dilling. Die Polizei sucht deshalb weitere Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Altena unter Tel. 02352/91990 zu melden.

Ein Verletzter und hoher Sachschaden

Der Lüdenscheider wurde bei dem Unfall verletzt und nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort, in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden an Hauswand und Audi schätzt die Polizei auf gut 5000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz, die sich unter anderem um die ausgelaufenen Betriebsstoffe aus dem Unfallfahrzeug kümmerte.

Während der Unfallaufnahme war der Bereich rund um die Unfallstelle nur einspurig befahrbar, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

