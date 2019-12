Altena - Eine 81-Jährige hat mit ihrem Auto einen geparkten Pkw gestreift. Der vermeintlich kleine Unfall hinterließ großen Schaden.

An der Bahnhofstraße war die 81-Jährige aus Altena am Dienstagnachmittag unterwegs. Gegen 16.15 Uhr übersah sie einen Wagen, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden war und streifte diesen mit ihrem Pkw im Vorbeifahren, wie die Polizei mitteilt.

Verletzt wurde niemand, doch der Schaden ist hoch: Auf 6500 Euro schätz die Polizei diesen.