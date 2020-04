Cabrio droht am Hang abzustürzen - Feuerwehr sichert Pkw

Altena - Nur ein paar dünne Bäume haben das Cabrio vom Absturz abgehalten: Die Feuerwehr musste in Altena einen Wagen an einem Abhang bergen. Das Fahrzeug war zuvor ins Rollen geraten.

Eigentlich parkte das Cabrio laut Feuerwehr an einer Auffahrt an der Altenaer Straße. Dort war es aber plötzlich ins Rollen geraten und steuerte auf den Abgrund zu. Die dünnen Bäume hielten das Fahrzeug gerade noch so vom Absturz ab.

Feuerwehr und Polizei wurden schließlich gegen 10.17 Uhr am Samstag zur Hilfe alarmiert. Die Einsatzkräfte sperrten zunächst die Altenaer Straße. Die Feuerwehr sicherte das Cabrio gegen das Abrutschen.

Abschleppwagen übernimmt Bergung

Ein Abschleppunternehmen übernahm schließlich die Bergung. Die Feuerwehr unterstützte beim Anbringen der Gurte, mit dem das Fahrzeug am Kran des Abschleppwagens befestigt wurde.

Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Es kam laut Feuerwehr zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf der Altenaer Straße.