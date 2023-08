Investor Erhard Reichel krempelt das Haus Lennestraße 54/56 komplett um

Von: Ina Hornemann

Erhard Reichel wird auch mit Ausblick punkten können. Die Wohnzimmer hat er mit französischen Fenstern ausgestattet, die eine Balkon-Atmosphäre erzeugen. Bekannte Räume des Hauses, wie die beiden einst ansässigen Arztpraxen, haben ein komplett neues Erscheinungsbild. © Hornemann

Mit Neugier wird die rege Bautätigkeit im und rund ums Haus Lennestraße 54/56 wahrgenommen. Es ist eines der bekanntesten Wohn- und Geschäftshäuser der Innenstadt. Lebensmitteleinzelhandel, China-Restaurant-Betrieb, Drogeriemarkt, Kieferorthopädie-Praxis und natürlich Allgemeinmediziner Dr. Klaus Klüppelberg waren die charakteristischen Dienstleister dort. Investor Erhard Reichel plant allerdings ohne Geschäftsbetrieb weiter: „Hier entstehen Wohnungen“, erklärt er.

Altena – Schutt-Rutschen vorne und hinten am Gebäude füllen die Container und die Handwerker gehen ein und aus. „Ja, hier wird kernsaniert“, bestätigt Erhard Reichel und macht keine großen Geheimnisse aus seinem Projekt. Dass es Aufmerksamkeit auf sich zieht, freut ihn. „Ich hoffe ja, dass ich Lust aufs Einziehen wecken kann“, erklärt er lachend. Das dürfte ihm gelingen, denn was man bereits in der Bauphase erkennen kann, ist, dass die Wohnungen attraktiv sind. Insbesondere für ein Klientel, das auf Aussicht und Barrierearmut Wert legt.

Nachdem Dr. Klaus Klüppelberg seine Praxis aufgegeben hatte, kamen die zwei Etagen, die ihm gehörten, auf den Immobilienmarkt. Die Neugierde auf das Haus weckte in Erhard Reichel die Firma Liag AG, mit der der Immobilienmakler schon beruflich zu tun hatte. „Die wollten sich auflösen und haben mir drei Etagen, die ihnen gehörten, angeboten. Über meine Firma PARA Grundbesitz habe ich diese dann erworben. Später kamen dann die beiden Etagen von Dr. Klüppelberg dazu.“

Die Wohnungen werden bezugsfertig an die Mieter übergeben. Renovieren muss niemand mehr. © Hornemann, Ina

Erhard Reichel ist privat eigentlich in Münster ansässig und mit seinem Unternehmen ZinshausCompany geschäftlich in Dortmund. In die von ihm erworbene Immobilie in Altena steckt er allerdings so viel Zeit, Geld und Leidenschaft, dass er selbst mal hier einziehen möchte, wenn alles fertig ist. „Ich wollte schon längst fertig sein, aber dann kam ja noch die Flutkatastrophe 2021 dazu...“

Im Keller, einst Lager des Lebensmitteleinzelhandels, der vor Jahrzehnten dort ansässig war, stand das Wasser bis zur Decke. „Dann war klar, dass nun viel mehr gemacht werden musste. Heizungs- und Wasserversorgung, Elektroinfrastruktur – nichts konnte drin bleiben. Also wurde auch das in die Hand genommen, aber die Unternehmen haben so einen akuten Personalmangel, dass leider nichts flott vorangehen kann. Alleine ein Tiefbauunternehmen zu finden für den neuen Hausanschluss hat acht Monate gedauert“, schildert Erhard Reichel.

Noch ist sie Baustelle, doch die geräumige Terrasse auf halber Höhe wird Gemeinschafts-Außenfläche. © Hornemann, Ina

Nun allerdings sind die ersten Wohnungen schon fast bezugsfertig. In die oberen Etagen geht es wahlweise mit dem Aufzug oder durchs renovierte Treppenhaus. Die vier Obergeschosse haben jeweils 200 Quadratmeter. Auf drei Etagen entstehen jeweils drei Wohnungen und im vierten Geschoss zwei. Überall, wo es möglich war, wurde auf Verschachtelungen verzichtet und Fläche geschaffen, insbesondere dort, wo Wohn- und Schlafräume sind. Küchen und Badezimmer gibt es in kleiner und großer Ausführung. Um den künftigen Mietern auch ohne Einzelbalkone einen luftigen Blick auf die Lenne gönnen zu können, hat Erhard Reichel französische Fenster einbauen lassen, die Balkoncharakter in den Wohnraum bringen.

Es gibt aber auch einen Ort, an dem sich die Hausbewohner draußen tummeln können: Und zwar auf einer geräumigen Gemeinschaftsdachterrasse auf halber Höhe, die sich sogar zum Sporttreiben anbieten kann. Abgeteilt werden darf aus Brandschutzgründen ohnehin nichts, also bleibt das Gelände offen und kann bei einer funktionierenden Hausgemeinschaft ein sonniges Paradies werden.

Die Historie des Hauses ist dem Investor gut bekannt. Viel Arbeit, Zeit und Geld wird in die Immobilie gesteckt und auch Erhard Reichel selbst möchte einziehen. © Hornemann, Ina

Investor Erhard Reichel wünscht sich, dass möglichst langfristige Mietverhältnisse entstehen.

Kann er sich noch mal eine gastronomische Nutzung vorstellen, wie sie einst durch das China-Restaurant Kaiserhof bestanden hat? „Generell ja. Ich hatte sogar die Idee, eine Loggia in das Ladenlokal einbauen zu lassen, weil ich Außengastronomie in diesem Bereich mit Blick aufs Wasser für unverzichtbar halte. Allerdings hat das Haus zur Lenneseite hin eine Stahlbetonrückwand, die von einem Spezialunternehmen hätte ausgesägt werden müssen. Außerdem hätte ich Stützen darunter setzen lassen müssen und die hätten der Immobilie vier Parkplätze gekostet. Es gibt aber nur acht und die werden alle gebraucht. Deshalb habe ich mich zunächst vom Gedanken der GastroNutzung getrennt, obwohl das hier sehr attraktiv wäre“, erklärt der 64-Jährige mit Bedauern. Das gleiche Problem gilt auch für die geplanten Wohnungen. Auch dort hätten Loggien entstehen sollen, die nun wegen der Parkplätze nicht realisiert werden können. Andere Branchen, die nicht auf Balkone angewiesen sind, sind natürlich denkbar. Interessenten können gerne einen Blick auf die Wohnungen werfen. Erhard Reichel ist erreichbar unter er@para-grund.com und unter der Rufnummer 01512033 7092.