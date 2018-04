Ausfahrt der Alt-Ford-Freunde führte durch Altena: Fotostopp auf Aldi-Parkplatz

Altena - Einmal Halt machen in Altena - das musste einfach sein, als die Alt-Ford- Freunde der Region Sauerland sich am Sonntag aus Hagen in Richtung Lennestadt aufmachten, um dort ihre schönen Oldtimer beim Frühlingsmarkt zu präsentieren.

Veranlasst hatte den Stopp auf dem Aldi-Parkplatz in der Bahnhofstraße Joachim Effertz, der selbst ein altes Schätzchen fährt.

In dem Freundeskreis finden sich sowohl Vorkriegsmodelle, als auch Youngtimer der Marke Ford. Natürlich geht es gelegentlich auch mal in Gemeinschaft auf Tour. „Heute sind wir beim Ford-Händler Rouven Picker zu Gast, der uns zum Frühlingsmarkt in Lennestadt eingeladen hat“, erklärte Öffentlichkeitsreferent Stefan Beermann.

Gestartet war die Gruppe mit 14 Fahrzeugen in Hagen und weil sich unterwegs noch mehr Mitglieder anschlossen, waren bei der kurzen Pause am Sonntagvormittag in Altena schon 20 Fahrzeuge on Tour. „Bis Mittag könnten wir uns schon verdoppelt haben“, lachten die Freunde, die sich an jedem ersten Freitag im Monat im Hagener Haus Jägerruh treffen. Interessenten können zu den Benzingesprächen gerne dazustoßen. Auf ihrer Homepage www.alt-ford-freunde.de gibt es jede Menge Informationen zur Pflege und Erhaltung der historischen Fahrzeuge.