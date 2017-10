Kopfnuss für's Kopfschütteln

Altena - Weil er den Kopf darüber schüttelte, dass ein Mann nach seiner Ansicht "viel zu schnell" durch den Brachtenbecker Weg fuhr, hat ein Altenaer am Montag eine Kopfnuss kassiert.

Es war wohl nicht das erste Mal, dass die beiden 34 und 38 Jahre alten Männer in Streit geraten sind. Die Hintergründe der Auseinandersetzung jedenfalls sind jetzt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die wurde nämlich gerufen, nachdem der 38-Jährige dem 34-Jährigen am Montag gegen 17.15 Uhr eine Kopfnuss verpasst hatte - nachdem der Jüngere wohl mit dem Kopf geschüttelt hatte, als der Ältere auf dem Brachtenbecker Weg an ihm vorbeifuhr. Viel zu schnell, wie der 34-Jährige meinte und kopfschüttelnd zum Ausdruck brachte.

Der Adressat jedenfalls hielt daraufhin hat, stieg aus dem Wagen und gab dem Geschädigten eine Kopfnuss. Dann, so schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung, stieg er wieder in sein Auto und fuhr davon. Den Beamten sagte er später, dass es zwischen ihm und dem 34-Jährigen schon häufiger zu Streit gekommen sei.