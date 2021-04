 Geflügelpest im MK: Halter warnen vor Hysterie

+ © Privat Das ist „der Sultan von Nachrodt“: Er lebt mit seinem Harem bei Ede und Martina Holstein. © Privat

Da lachen ja die Hühner? In diesem Fall bestimmt nicht. Sie müssen seit sechs Tagen im Stall bleiben, dürfen nicht draußen ihrer Lieblingsbeschäftigung „Picken und Scharren“ nachgehen. Nachdem die Geflügelpest in einem Betrieb in Menden ausgebrochen war, hat der Märkische Kreis eine Stallpflicht verhängt. Aber nicht überall. Es gilt ein Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern und ein Beobachtungsradius von zehn Kilometern.