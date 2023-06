„Date your firm“: Ausbildungsmesse in der Innenstadt

Von: Markus Wilczek

Ausbildungsmesse unter freiem Himmel: „Date your firm“ findet am 16. Juni in der City statt. © Karrierenetzwerk

Mit der zweiten Auflage von „Date your firm“ findet am Freitag, 16. Juni, wieder ein Karriereevent in Altena statt. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr präsentieren sich insgesamt 27 Altenaer und Nachrodter Unternehmen in der Innenstadt.

Altena – Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet haben dann die Möglichkeit, sich über Praktikums- und Ausbildungsplätze zu informieren und direkt erste Kontakte mit ihren eventuell künftigen Arbeitgebern zu knüpfen.

Wie auch bei der ersten Auflage wird die Veranstaltung als „Outdoor-Messe“ stattfinden. Initiator dieser Aktion ist der Verein Karrierenetzwerk Lenne.

Überraschungen und Belohnungen für Schüler

„Neben Überraschungen und Belohnungen für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wird selbstverständlich auch für Verpflegung gesorgt sein“, heißt es in der Ankündigung.

Um 10.45 Uhr wird Nachrodt-Wiblingwerdes Bürgermeisterin Birgit Tupat die Messe am Burgaufzug eröffnen. Ab 11 Uhr beginnt auch das Rahmenprogramm.

Freestyle-Fußballer zeigt Tricks

Auf dem Platz an der ehemaligen Stadtgalerie wird zum Torwandschiessen eingeladen, ein großes Vier-Gewinnt-Spiel wird in der Innenstadt platziert sein und als Liveact wird ein Freestyle-Fußballer Tricks mit dem runden Leder zeigen.

„Ein besonderes Highlight wird das Rodeo-Bullriding am Café Nostalgie sein“, verspricht das Karrierenetzwerk. Die drei „Cowboys“ mit den besten Zeiten des Tages können Gutscheine gewinnen, die abends auf der Burg ausgegeben werden.

Spielekonsolen, Tablet und Partybox zu gewinnen

Alle potenziellen Azubis, die sich drei Stempel bei Gesprächen mit den Austellern abholen, können an der Tombola auf der Burg Altena teilnehmen. Die Preise werden ab 17 Uhr ebenfalls im Burghof an die Gewinner übergeben. Unter anderem gibt es eine Playstation 5, eine Nintendo Switch, ein Tablet und eine JBL-Partybox.

„Am 16. Juni haben nicht nur potenzielle Auszubildene die Möglichkeit, Kontakte zu den Unternehmen zu knüpfen, sondern auch all diejenigen, die sich für einen Job interessieren“, teilt das Karrierenetzwerk mit. Denn der Verein bietet erstmalig ein Job-Speeddating in der Burg Holtzbrinck an. Interessierte können mit den teilnehmenden Firmen in lockerer Atmosphäre über die vakanten Jobs sprechen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Am Veranstaltungstag wird ein Zeitplan ausgehängt. Dieser zeigt, welche Jobs die Unternehmen zu vergeben haben“, heißt es zum Ablauf.

Band „Complicated“ spielt

Auf der Burg werden abends die Band „Complicated“ und der DJ Jannis Rasser performen. Der Eintritt ist frei.