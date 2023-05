Viele Plätze noch frei: Open-Air-Ausbildungsmesse mit 29 Ausstellern

Von: Thomas Krumm

„Date your firm“ heißt es am 16. Juni in der Altenaer Innenstadt. Auf Initiative des Karrierenetzwerks Lenne findet an diesem Tag eine große Ausbildungsmesse statt. © Krumm

Es gibt noch viele freie Ausbildungsplätze in Altena und Nachrodt-Wiblingwerde. Und es gibt noch viele Schulabgänger, die sich noch nicht für eine Ausbildung entschieden haben.

Altena/Nachrodt-Wiblingwerde – Um zwischen diesen beiden Aspekten einer durchaus arbeitnehmerfreundlichen wirtschaftlichen Situation zu vermitteln, veranstaltet das Karrierenetzwerk Lenne am Freitag, 16. Juni, von 11 bis 17 Uhr in der Altenaer Innenstadt eine Azubi-Messe mit einer stattlichen Anzahl von Arbeitgebern – von der Draht Mayr GmbH bis zu den Walzwerken Einsal.

„Ein Tag – unsere Unternehmen – Deine Chance“ lautet die Devise unter der Aufforderung „Date your firm“. Alle beteiligten Firmen, Dienstleister und Versorger kommen aus Altena oder Nachrodt-Wiblingwerde. Weil der Umzug des Badausrüsters Duschking nach Werdohl-Dresel durch die flutbedingte Zerstörung des Altenaer Firmensitzes an der Bundesstraße 236 erzwungen wurde, ist auch dieses Unternehmen dabei.

Insgesamt 29 Aussteller werden sich am 16. Juni auf der Lennestraße zwischen dem Burgaufzug und der Burg Holtzbrinck präsentieren und Auskunft geben zu freien Ausbildungsplätzen und Praktika. „Wer noch einen Ausbildungsplatz haben will, sollte auf jeden Fall kommen“, empfehlen die Veranstalter. Die Messe biete eine gute Möglichkeit, ohne vorgeschaltete Hürden einen direkten Eindruck von möglichen Arbeitgebern zu bekommen.

Mit dabei ist etwa Personalreferentin Joana Hymmen von der Firma Möhling, die an einem Info-Stand vor dem Burgaufzug über die üblichen Schritte eines Bewerbungsverfahrens informieren möchte: Wie muss eine Bewerbungsmappe aussehen? Was gehört hinein? Wie tritt man bei einem Bewerbungsgespräch auf? Diese Beratung und die Möglichkeit, mögliche Arbeitgeber im Rahmen eines niederschwelligen Angebots direkt kennenzulernen seien „ein attraktives Angebot für junge Menschen, die ihr Berufsleben aktiv angehen wollen“, versprechen die Veranstalter. In der Burg Holtzbrinck gibt es darüber hinaus die Möglichkeit für ein „Speeddating“ zwischen Arbeitssuchenden und Firmen mit freien Arbeitsstellen.

Eröffnet wird die Messe am 16. Juni um 10.45 Uhr am Burgaufzug von Nachrodt-Wiblingwerdes Bürgermeisterin Birgit Tupat. Ergänzend zur Kontaktarbeit an den Ständen gibt es unterhaltsames Rahmenprogramm. Dabei fallen vor allem zwei elektrisch betriebene Stiere auf, an denen alle Zögerlichen schon einmal üben können, den Stier bei den Hörnern zu packen. Sie sollen neben dem Café Nostalgie stehen. Wer nach dieser Ertüchtigung drei Bewerbungsgespräche absolviert, nimmt an einer Verlosung einer Playstation 5, eines Tablets, einer GBL-Party-Musikbox und weiterer Preise teil.

Zur Verlosung und zum Auftritt einer heimischen Nachwuchsband sind ab 17 Uhr in der Außengastronomie der Burg Altena alle eingeladen, die dabei sein möchten.

Diese Arbeitgeber aus Altena und Nachrodt-Wiblingwerde sind dabei Bei der Ausbildungsmesse des Karrierenetzwerks Lenne am 16. Juni in der Altenaer Innenstadt sind folgende Arbeitgeber dabei: Bundesagentur für Arbeit, Draht Mayr GmbH, Duschking Vertriebs GmbH, Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie. GmbH, Ellen-Scheuner-Haus, Finanzamt Altena, FR.u.H.Lüling GmbH & Co. KG, Friseursalon Flair, Fritz Finkernagel GmbH & Co KG, Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, Gustav Selter GmbH & Co. KG, Hermann Klincke J.H.Sohn GmbH & Co KG, J.D. Geck GmbH, Klauke + Polte GmbH & Co. KG, Märkische Nietenfabrik GmbH & Co KG, Märkischer Kreis, Möhling GmbH & Co KG, Nedschroef Altena GmbH, Opitz, Rompza, Thompson & Nielsen, Praedata GmbH, Südwestfälische Industrie- und Handelskammer, Stadt Altena, Stadtwerke Altena GmbH, Steuerberater Schröder & Partner, PartGmbB, VDM Metals Holding GmbH, Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis, Walzwerke Einsal GmbH.