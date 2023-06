„Lage könnte kaum besser sein“: Gute Aussichten für Schulabgänger

Viele Unternehmen im SIHK-Bezirk haben aktuell Schwierigkeiten, all ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. © Archiv

Die Bereitschaft der heimischen Betriebe, junge Menschen auszubilden, wächst im Märkischen Südwestfalen laut Mitteilung der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK). Zum 31. Mai dieses Jahres waren im SIHK-Bezirk mit 1351 Lehrstellen fast doppelt so viele Ausbildungsverhältnisse neu eingetragen wie im Vorjahr.

Altena – Thomas Haensel, SIHK-Geschäftsbereichsleiter „Menschen bilden“, zeigt sich erfreut: „Für Schulabgänger könnte die Lage am Ausbildungsmarkt derzeit kaum besser sein. Das gilt auch für lernschwächere Schüler. Denn die Bereitschaft der Unternehmen, auch diesen Schulabgängern einen Ausbildungsplatz zu bieten, steigt weiter“.

Dass sich die Nachwuchsgewinnung dennoch schwierig für die Betriebe gestaltet, zeigt die aktuelle IHK-Befragung zur Aus- und Weiterbildung. Dabei gab knapp die Hälfte der Befragten an, dass nicht alle angebotenen Ausbildungsstellen im vergangenen Jahr besetzt werden konnten. Die Gründe dafür lagen primär an einem Mangel geeigneter Kandidaten (39 Prozent) oder Mangel an Bewerbungen (22 Prozent).

Dementsprechend wichtig bewerteten die Unternehmen das Engagement bei der Berufsorientierung von Jugendlichen. Zwei Drittel gab an, die Zahl der Schülerbetriebspraktika künftig erhöhen zu wollen und mehr als jedes zweite Unternehmen will seine Präsenz bei Informationsveranstaltungen, wie dem „Tag der offenen Tür“ oder „Girl’s/Boy’s Day“, erhöhen.

Um sich als Arbeitgeber attraktiver für die Generation Z (Geburtsjahrgang ab 1997) aufzustellen, gaben die Ausbildungsbetriebe an, ihre Ausbildungsstrukturen durch flache Hierarchien zu verändern (68 Prozent), in bessere IT-Ausstattung zu investieren (47 Prozent) und neue Wege beim Azubi-Recruiting zu gehen (45 Prozent).

Hintergrund

An der Ausbildungsumfrage der IHK-Organisation haben sich vom 8. bis 26. Mai bundesweit 14 278 Unternehmen beteiligt – darunter waren 124 Teilnehmer aus dem SIHK-Bezirk.