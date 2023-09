Burgaufzug: Kabine bleibt immer noch stehen

Von: Ina Hornemann

Der Burgaufzug kann auch weiterhin nicht genutzt werden. © Archiv

Hoffnung besteht, aber nicht für dieses Wochenende: Anke Borscheid, Projektleiterin Erlebnisaufzug Burg Altena, kann zu ihrem großen Bedauern immer noch nicht mitteilen, dass die Kabine wieder fährt. „Ich warte auf den Anruf. Die Lösung ist in Sicht und wir hoffen, dass es nächste Woche endlich weitergehen kann.“

Altena - Sobald der Defekt behoben ist, will die Stadt Altena das mitteilen. Der Stollen samt Edutainment-System ist weiterhin geöffnet und kann zum halben Preis besichtigt werden.

An der Kasse können auch noch ein paar der Fotomotive aus der Ausstellung „Allzu nah“ erworben werden. Die von Anke Borscheid und Klaus Storch ausgesuchten Bilder zeigten bis zum 3. September das Leben in Altena in den 1950er-Jahren. Sie stammen aus der digitalen Bilddatenbank des Kreisarchivs und wurden in einer Iserlohner Druckerei auf Ausstellungsformat gebracht.

„Der Verkauf ist gut angelaufen. Insbesondere die Stadtansichten sind beliebt“, erklärt Anke Borscheid. Die Bilder gibt es zum Preis von 15 Euro. Sie zeigen den Alltag in den Schulen, Fabriken, auf den Straßen und architektonische Ansichten, die so heute nicht mehr existieren, weil Gebäude abgerissen und neu gebaut wurden. Alle Motive sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen und stammen von bekannten Chronisten. Mancher Besucher der Ausstellung hat bekannte Gesichter erkennen können.