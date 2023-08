Aufwachen und inspiriert sein

Von: Ina Hornemann

Salomé Berger arbeitet auf ihre nächste Ausstellung für den Kunstverein Greven hin und stellt dafür aktuell großformatige Ölgemälde her. Unschwer erkennbar sind ihre Inspirationsquellen Natur und Mensch. © Hornemann

Salomé Berger bittet fröhlich herein. „So viel Platz hatte ich noch nie als Atelierfläche“, schwärmt die neue Stipendiatin der Werkstatt Altena von ihrer neuen Wirkungsstätte.

Altena – Es ist ein heller Raum oberhalb der ehemaligen Deutschen Bank, wo problemlos auch mal Großformate entstehen können. „In Düsseldorf habe ich nur ein sehr kleines Eckchen. Das hier ist fantastisch!“ Sie liebt die Natur, den Menschen in Bewegung und gute Verkehrsanbindungen auf den Eisenbahnschienen. „Altena ist so betrachtet ideal für mich“, bringt Salomé Berger auf den Punkt, was ihr wenige Wochen nach Stipendiumsbeginn schon hier gefällt. Ihre Wohnung auf Zeit am Roten Berge besticht mit schöner Aussicht direkt nach dem ersten Augenaufschlag am Morgen. „Ruckzuck im Wald sein zu können, ist super. Das bin ich nach Jahren in Düsseldorf, Münster und von meiner Heimat unweit von Bern nicht gewohnt.“

Einer der ersten Spaziergänge führte zum Hexenplatz. Natur als Inspirationsquelle war ein ausschlaggebender Punkt für die Bewerbung in Altena. Außerdem hatten zwei Studienkolleginnen schon allerbeste Erfahrungen vor Ort gemacht: Mona Pourebrahim (2020) und Eilike Schlenkhoff (2015) waren schon erfolgreiche Stipendiatinnen und berichteten ihrer einstigen Mitstudentin nur Gutes.

„Für Leute wie mich ist so ein Stipendium ideal“, erklärt Salomé Berger. „Wenn sich nach dem Studium Weichen stellen müssen, Geld reinkommen muss und Platz, Zeit und Muße gebraucht werden, gibt es nichts Besseres.“ Die 33-Jährige sieht ihre Chancen und nutzt sie. Aktuell arbeitet sie ihrer nächsten Ausstellung beim Kunstverein Greven zu. Unter anderem entstehen kraftvolle Großformate. Momentan arbeitet Salomé Berger fast ausschließlich in Öl, hofft aber, in Altena auch mal wieder Zeit für Aquarellarbeiten zu finden.

Ihr helles Atelier oberhalb der ehemaligen Deutschen Bank gefällt Salomé Berger besonders gut. © Hornemann, Ina

Wie ist sie zur bildenden Kunst gekommen? „Durch Tanz“, lautet die überraschende Antwort. Der Amerikanische Modern Dance hat viele Berührungspunkte mit bildender Kunst. Die Lust auf Malerei war so stark, dass Salomé Berger nach einer Ausbildung im Handwerk und siebenjähriger Tätigkeit darin einen studienvorbereitenden Kunstkurs in Deutschland belegte. „Da habe ich gezeichnet und gezeichnet und ich wusste, dass ich in Richtung Kunst gehen wollte.“ Von 2013 bis 2022 hat sie also Freie Kunst an der Kunstakademie Münster bei Prof. Cornelius Völker studiert, dessen Meisterschülerin sie wurde. Ihr Fleiß hat sich bereits ausgezeichnet: Salomé Berger hat bereits namhafte Preise und Stipendien erhalten, darunter das DAAD-Abschlussstipendium der Kunstakademie Münster, das Reisestipendium der Kunstakademie Münster und das Atelierstipendium der Werkstatt Gelsenkirchen. Auch der Kunstverein Duisburg genoss Salomé Berger schon als „Artist in Residence“. Ein Traum der Altenaerin auf Zeit ist, eines Tages mal international tätig werden zu können und mit ihrer Kunst das Ausland bereisen zu können.

„Ich weiß ja von meinen mir bekannten Vorgängerinnen, dass eine Karriere nach einer Station hier ordentlich durch die Decke gehen kann“, lacht Salomé Berger und verweist auf großartige Erfolge, die Mona Pourebrahim und Eilike Schlenkhoff nach ihrer Zeit in Altena zu verzeichnen hatten. „Dran bleiben muss man. Das ist kein Job mit bezahltem Urlaub und festen Arbeitszeiten. Aber einer, der erfüllt. Das finde ich super!“