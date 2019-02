Das erste von fünf Knaller-Festen

Altena – Über 200 Gäste waren noch vor der Eröffnungsansprache von Martin Schröder eingetroffen und die Schlange an der Tür zum Lennestein war immer noch lang, als der Kompanieführer der Nette die Après-Ski-Party im Lennestein eröffnete.

Es war das erste Kompaniefest nach dem Schützenfest und das Motto kam super an: Mit Wollmütze, Helm, Sonnenbrille, und Schneeanzügen kamen Gäste, um ausgelassen miteinander zu feiern. Den Lennestein hatten fleißige Helfer mit Tannen und Ski-Schuhen dekoriert, die Karakus-Brüder eingekauft für stilvolle Après-Ski-Drinks wie den Flying Hirsch und Williams mit Birne.

+ Kompanieführer Martin Schröder ist selbst begeisterter Ski-Fahrer. „Ganz schön warm unter der Jacke!“ merkte er an. © Ina Hornemann

Ein rustikales Bier blieb den Besuchern natürlich auch nicht vorenthalten. Auf Wunsch konnte es an einer bunten Winterbar genossen werden. Auch die Klänge von DJ Tobi waren auf dem Außengelände zu hören. Martin Schröder freute sich sehr über den Zuspruch: „Es ist das erste Fest in der schützenfestfreien Zeit, vier weitere Knallerveranstaltungen werden folgen!“ richtete er das Wort an seine Kompanieführer-Kollegen. Auch der gesamte geschäftsführende FWG-Vorstand war gekommen.