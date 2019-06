Aufregung am Abend: Darum kreiste der Polizeihubschrauber über Altena

Altena - Ein Polizeihubschrauber kreiste am späten Mittwochabend über Altena. Eine Zeugin hatte Alarm geschlagen. Das ist der Grund.

Eine Frau aus Evingsen hatte am Mittwochabend die Feuerwehr alarmiert. Sie gab an, einen Gleitschirmflieger am Himmel beobachtet zu haben, dessen Schirm nur halbseitig aufgeklappt war und der sich in rasantem Tempo dem Wald näherte. Sie befürchtete, der Flieger könnte im Wald im Gebiet Nettenscheid abgestürzt sein.

Sofort machten sich mehrere Streifen auf den Weg, durchsuchten das Gebiet - fanden aber nichts und niemanden, teilt die Kreispolizei mit. Daraufhin kam Verstärkung aus der Luft: Die "Hummel", der Hubschrauber der Fliegerstaffel der Landespolizei, rückte aus und suchte den Gleitschirmflieger aus der Luft. Auch so fand sich keine Spur.

Zudem erkundigte sich die Polizei beim Flugplatz Hegenscheid nach möglichen Fliegern. Nach 20.30 Uhr sei niemand mehr in die Luft gegangen, hieß es dort. Schließlich beendet die Polizei die Suche.