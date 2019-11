Auffahrunfall: Zwei Verletzte im Krankenhaus

Gekracht hat es an der Rahmedestraße. Zwei Menschen wurden verletzt.

Altena - Heftig gekracht hat es in Altena: Zwei Autos stießen zusammen, beide Fahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Einen schweren Unfall hat es am Dienstagnachmittag an der Rahmedestraße gegeben. Dort übersah ein 28-jähriger Autofahrer aus Altena, dass der Wagen vor ihm, in dem ein 58-jähriger Mann aus Altena saß, verkehrsbedingt gestoppt hatte. Die Wagen kollidierten.

Beide Fahrer "klagten nach dem Unfall über Schmerzen" und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtet.

Der Pkw des 28-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei 7000 Euro.